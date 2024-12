Fall 2024 high school sports all-league teams for Greater Spokane League and Eastern Washington

The Greater Spokane League 4A/3A football offense first team: Front: Beau Butner (CV), Tyler Bissell (CV), Keegan Mallon (Mea), Sean Jones (Mea), Peyton Day (MtS). Middle: Jack Austin (GP), Jacob Boston (SP), Kaden Hooper (SP), Carson Eickstadt (SP), Ben Ankcorn (LC). Back: Noah Holman (GP), Jonah Keller (GP), Isaiah Docken (GP), Brayden Allen (Rid), Landon Garner (Rid). Not pictured: Coach Kyle Snell (LC), Lance Airey (MtS). (Colin Mulvany/The Spokesman-Review)

Fall 2024 high school sports all-league teams for the Greater Spokane League, Northeast A, Northeast 2B, Northeast 1B and Southeast 1B leagues.

Football GSL 4A/3A

Offensive MVP: Beau Butner, sr., Central Valley. Defensive MVP: Garrett Miller, jr., Mead. All-purpose MVP: Kaden Hooper, sr., Shadle Park. Coach: Kyle Snell, Lewis and Clark. Assistant: Brian Gardner, Mt. Spokane. Frosh coach: Josh Cowart, Mt. Spokane.

Offense

First team: QB: Landon Gardner, sr. (Rid). RB: Noah Holman, sr. (GP); Jonah Keller, jr. (GP); Keegan Mallon, sr. (Mead). WR: Brayden Allen, sr. (Rid); Jacob Boston, sr. (SP); Isaiah Docken, jr. (GP). OL: Lance Airey, sr. (MtS); Ben Ankcorn, sr. (LC); Jack Austin, sr. (GP); Peyton Day, sr. (MtS); Carson Eickstadt, sr. (SP); Sean Jones, jr. (Mea). K: Tyler Bissell, jr. (CV).

Second team: QB: JJ Leman, sr. (Mea). RB: Camden Haddad, sr. (Rid); Jimmy Frahm, sr. (Mea). WR: Mason Kershaw, sr. (LC); Kamden Lanphere, sr. (CV). OL: Cole Conway, sr, (GP); Vance Gustafson, sr. (Mead); Gauge Seubert, sr. (Che); Ryan Sulpizio, sr. (U-Hi); Shane Swan, sr. (U-Hi); Preston Thorning, sr. (CV). K: Hunter McKee, sr. (MtS).

Defense

First team: DL: Cooper Daines, jr. (Mea); Skyler Harty, jr. (CV); Chase Hendren, sr. (SP); Mario Rivera, sr. (GP); Beau Tampien, jr. (MtS). LB: Brayten Ayers, sr. (MtS); Bayden Beard, sr. (CV); Jaeger Grimsby, sr. (GP); Dallas Parrish, sr. (CV). DB: Tristan Huse, sr. (Che); Jacobe McClelland, jr. (GP); Jack Pierce, jr. (GP); Landon Thomas, jr. (Mea); Jake Young, jr. (CV). P: Jackson Spitz, so. (LC).

Second team: DL: Nehemiah Areta, jr. (GP); Keemani Benevides, sr. (Mea); Sonny Naipo, jr. (LC). LB: Tank Best, jr. (Che); Will Jackson, jr. (GP); Tommy Krotzer, sr. (SP); Michael Mann, sr. (LC). DB: Jacob Boston, sr. (SP); KJ Kincade, jr. (LC); Charlie Walden, sr. (LC). P: Kaden Hooper, sr. (SP).

GSL 2A

Offensive MVP: Austin Clark, sr., West Valley. Defensive MVP: Daeante Bedford, sr., Rogers. All-purpose MVP: Hayden Line, sr.. Clarkston. Coach: Levi Hogan, Deer Park; Craig Whitney, West Valley. Assistant: Dan Dodge, West Valley. Frosh coach: Brad Krueger, West Valley.

Offense

First team: QB: Trevelle Jones, jr. (NC). RB: Brady Coulter, sr. (Pul); Gavynn Bodman, sr. (Rog). WR: Nick Elliott, jr. (NC); Ryken Craber, sr. (Cla); Alex Peabody, jr. (Rog). OL: Trey Raiford, sr. (WV); Colten Goard, sr. (Cla); Gillis Simpson, sr. (Cla); Evan Henry, sr. (DP); Quinlan Hyatt, sr. (WV). K: Weston Fracz, sr. (EV).

Second team: RB: Milo Kunnap, sr. (Cla); Shauun Naccarato, sr. (DP). WR: Erik Borg, jr. (WV). TE: Andrew Royston, sr. (WV); Josh Hoffman, sr. (Cla). OL: Miguel Rodriguez, sr. (EV); James Darling, sr. (Pul); Isaiah Merriex, sr. (Rog); Bryson Maidhoff, sr. (WV); Jace Carson, so. (WV). K: Nathan Jeffries, jr. (WV).

Defense

First team: DL: Nate Shutt, sr. (Cla); Sam Sears, sr. (Pul); Czkar Washington, sr. (WV); Trevaun Barrett, sr. (Rog). LB: Josh Hoffman, sr. (Cla); Andrew Royston, sr. (WV); Evan Henry, sr. (DP); Aiden Cain, sr. (Rog). DB: Ryken Craber, ssr. (Cla); Michael Sanders, jr. (Rog); Nick Elliott, jr. (NC); Jerry Allen, jr. (Rog). P: Aiden Cain, sr. (Rog).

Second team: DL: Riley Gilbreth, sr. (WV); Rody Phillips, sr. (DP); Logan Ihle, sr. (EV); Aiden Tuttle, jr. (EV); Shadrack Mungualinipa, sr. (NC). LB: Brock Berger, sr. (DP); Miguel Rodriguez, sr. (EV); Logan Kittilstved, sr. (Rog); Hunter Recknagle, jr. (Pul). DB: Triston Bates, sr. (Rog); Austin Griffith, sr. (WV); Connor Nicholson, jr. (EV); Silas Wheatley, jr. (Pul). P: Traysen Hagen, jr. (Cla).

NEA

Offensive MVP: Braden Dunham, sr., Colville. Defensive MVP: Logan Ottak, sr., Colville. Coach: William Benbrook, Colville.

Offense

First team: QB: Brock Benson, jr. (Col). RB: Brady Nine, jr. (Lak); Javontae Chambers, so. (Riv), Cylas Puzycki, sr. (ML). WR: Jett Winger, jr. (Lak); Duke Johnson, sr. (Lak); Cade Koesel, fr. (Riv). TE: Clayton Pavlin, sr. (Lak). OL: Colton Howell, jr. (Lak); Daniel Street, sr. (Lak); Austin Jenkinson, jr. (Riv); Kainoa Beyer, sr. (ML); Eli Andres, sr. (Col). K: Noah Merrill, jr. (Lak).

Defense

First team: DL: Clayton Pavlin, sr. (Lak); Zack Stapleton, sr. (Riv); Braedon Heater, jr. (Col); Bainoa Beyer, sr. (ML). LB: Bridger Lewis, jr. (Col); javin Rapp, jr. (Riv); Boden Jensen, sr. (Lak); Duke Johnson, sr. (Lak). DB: Jett Winger, jr. (Lak); Javontae Chambers, so. (Riv); Dokotah Phillips, sr. (ML); Elijah Findley, sr. (Col). P: Julian Taylor, jr. (ML). KR: Jett Winger, jr. (Lak); Duke Johnson, sr. (Lak); Braden Dunham, sr. (Col).

NE 2B-Tier 1

Offensive MVP: Peter Eggleston, sr., Asotin. Defensive MVP: Peter Eggleston, sr., Asotin; Michael Anderberg, sr., Freeman. Coach: Jim Holman, Asotin. Assistant: Cory Eller, Asotin.

Offense

First team: QB: Cody Ells, jr. (Aso). RB: Brody Boness, sr. (LRS); Colt Kelley, so. (Aso). FL: Hank Kirkwood, sr. (New). WR: Nash McLean, sr. (Fre); Miles Krausz, sr. (Che); Lincoln Crockett, jr. (NWC). OL: AJ Olerich, sr. (Aso); Tim Lindsey, sr. (NWC); Austin Stein, jr. (Aso); Chase Engle, jr. (Aso); Joe Spuler, sr. (NWC). K: Morgan Bunch, so. (Aso).

Second team: QB: Logan Schultz, jr. (Fre). RB: Brody Driver, sr. (New); Johnathan Lake, sr. (NWC). FL: Carosn Kubik, sr. (LRS). WR: Vancy Coyner, sr. (Fre); Zach Klein, sr. (LRS); Talon Comfort, sr. (NWC). OL: Brock Tracy, sr. (LRS); Michael Armstrong, sr. (Fre); Nate Baldwin, sr. (NWC); Noah Baker, sr. (Fre); Ares Swan, jr. (New).

Defense

First team: DL: AJ Olerich, sr. (Aso); Ares Swan, jr. (New); Austin Stein, jr. (Aso); Brock Tracy, sr. (LRS). LB: Wyatt Waterbly, sr. (NWC); Hunter Stearns, sr. (Che); Cody Cayce, sr. (Fre); Colt Kelley, so. (Aso) . DB: Cody Ells, jr. (Aso); Rysen Soliday, sr. (Rea); Vance Coyner, sr. (Fre). FL: Zander Thornton, sr. (Rea). P: Martin Sondermall, sr. (Che). KR: Hank Riddle, sr. (NWC).

Second team: DL: Levi Willner, jr. (Fre); Joe Spuler, sr. (NWC); Noah Baker, jr. (Fre); Ben Bak, jr. (NWC). LB: Giovanni Sutherland, jr. (Fre); Nate Baldwin, sr. (NWC); Dylan Finney, jr. (Aso); Colton Lonning, jr. (Rea). DB: Nash McLean, sr. (Fre); Zach Klein, sr. (LRS); Talon Comfort, sr. (NWC); FL: Hank Riddle, sr. (NWC). KR: Peter Eggelston, sr. (Aso).

NE 2B-Tier 2

Offensive MVP: Zach Cooper, sr., Colfax. Defensive MVP: Coleman Tee, sr., Liberty; Isaac Nelson, jr., Colfax. Coach: David Cofer, Colfax.

Offense

First team: QB: Ryker Reed, so. (Col). RB: Maddex Strobel, sr. (Lib); Brock Gustaveson, jr. (Dav); Talan Fisher, sr. (KF). FL: Coleman Tee, sr. (Lib). WR: Drew Piersol, so. (Lib); Jake Soriano, sr. (Lib). OL: Charlie Henning, sr. (Col); Caleb Lustig, so. (Col); Hunter Carter, sr. (Lib); Sam Cook, so. (Lib); Kaden Hippler, sr. (KF). K: Viliami Finau, sr. (Lib).

Defense

First team: DL: Hunter Carter, sr, (Lib); Sam Cook, so. (Lib); Cooper Watt, jr. (Col); Kaden Hippler, sr. (KF). LB: Braxden Gransbery, jr. (Col); Brock Gustaveson, jr. (Dav); Viliami Finau, sr. (Lib); Maddez Strobel, sr. (Lib). DB: Jake Soriano, sr. (Lib); Zach Cooper, sr. (Col); Tyler Hough, jr. (Col). FL: Caige Colbert, jr. (Dav). P: Viliami Finau, sr. (Lib). KR: Maddex Strobel, sr. (Lib).

NE 1B-North

Offensive MVP: Dakatta Seymour, sr., Inchelium. Defensive MVP: Logan Ringstad, jr., Curlew.

Offense

First team: QB: Roland Campbell, sr. (Cus). RB: Braydon Signor, sr. (Inc); Logan Ringstad, jr. (Cur); Judah Sutton, so. (Cus). WR: Gage Stensgar, jr. (Inc); Thomas Sullivan, jr. (Cus). OL: Caleb Thackston, sr. (Cur); Cade Bradshaw, sr. (Inc); Parker Lawrence, sr. (Cus); Tyson Cane, so. (Spr). AP: Tyee Finley, sr. (Inc).

Second team: QB: Andrew Pinion, sr. (Spr). RB: Spencer Duty, sr. (Sel); Blake Olson, jr. (Rep). WR: Danny Searson, jr. (Nor); Luke Doyen, sr. (Cur). OL: Austin Guyll, jr, (Cur); Shaden Ruiz, sr. (Rep); Ricky St. Pierre, so. (Inc).

Defense

DL: Caleb Thackston, sr. (Cur); Landon Starr, sr. (Cur); Tyson Cane, so. (Spr). LB: Braydon Signor, sr. (Inc); Judah Sutton, so. (Cus); Cade Bradshaw, sr. (Inc); Connor Bouge, fr. (Cur). DB: Derek Perez, sr. (Inc); Luke Doyen, sr. (Cur); Gage Stensgar, jr. (Inc). AP: Travis Wellhausen, sr. (Spr).

Second team: DL: Tyee Finley, sr. (Inc); Charlie Anderson, jr. (Nor); Jason Callooyah, sr. (Cus). LB: Blake Olson, jr. (Rep); Bud Ward, sr. (Col); Cameron Harris, sr. (Rep); Nate Boyce, sr. (Cur). DB: Roland Campbell, sr. (Cus); Spencer Duty, sr. (Sel); Jaxson Chantry, so. (Sel).

NE 1B-South

Offensive MVP: Kellen Maioho, sr. Wilbur-Creston-Keller; Preston Michel, sr., Wilbur-Creston-Keller. Defensive MVP: Carter Pitts, sr., Almira/Coulee-Hartline.

Offense

First team: QB: Caden Correia, jr. (ACH). RB: Carter Pitts, sr. (ACH); Carter Hughes, sr. (Wel); Corbyn Neilsen, sr. (Ode); Harvest Parrish, jr. (ACH). WR: Dustin Strozyk, jr. (WCK); Jameson Conley, sr. (ACH). OL: Treven Houston, sr. (WCK); Grayson Neal, sr. (ACH); FJ Dreger, sr. (WCK). AP: Adam Moyer, sr. (Wel).

Second team: RB: Brady Roberts, jr. (ACH). WR: Adam Moyer, sr. (Wel); Aiden Valline, jr. (Ode); Landon McMillan, so. (Ode). OL: Cole Snider, so. (WCK); Carson Watson, sr. (Ode); Loren Tonasket, sr. (Wel); Sawyer Walter, so. (Wel).

Defense

First team: DL: Kale Casmir, sr. (ACH); Treven Houston, sr. (WCK); Jameson Conley, sr. (ACH). LB: Preston Michel, sr. (WCK); Grayson Beal, sr. (ACH); Corbyn Neilson, sr. (Ode); Harvest Parrish, jr. (ACH). DB: Kallen Maioho, sr. (WCK); Brady Roberts, jr. (ACH). AP: Carter Hughes, sr. (Wel).

Second team: DL: Lyle Norman, fr. (Wel); Noah Butler, so. (ACH); Cason Watson, sr. (Ode); Garrick Rosman, sr. (Ode); Cole Snider, so. (WCK). LB: Carter Hughes, sr. (Wel); Jace Lavoto, sr. (Wel); Dustin Strozyk, jr. (WCK); Tucker Walter, sr. (Ode). DB: Sean Devore, sr. (Ode).

SE 1B-Wheat

Offensive MVP: Jett Slusser, sr., Pomeroy. Defensive MVP: Boone Schmidt, sr., Pomeroy. Coach: Kyle Kimble, Pomeroy.

Offense

First team: QB: Bryce Pfaff, sr. (GP). RB: Lane Collier, jr. (GP); Kyzer Herrer, jr. (Pom); Jacob Reisinger, sr. (Pom). WR: Boone Schmidt, sr. (Pom); Denver Hutchins, so. (Day). OL: Cesar Morfin, sr. (Pom); Peyton Connon, jr. (Pom); Rowan Edwards, jr. (GP). ATH/K/P: Isa Reyes, jr. (Wai).

Defense

First team: DL: Peyton Cannon, jr. (Pom); Cesar Morfin, sr. (Pom); Lyman Olson, jr. (GP). LB: Jett Slusser, sr. (Pom); Kaleb Kelnhofer, jr. (GP); Brenton Segraves, jr. (Wai); Koyen Fortune, jr. (Wai). DB: Kyzer Herres, jr. (Pom); Jacob Reisinger, jr. (Pom).

Volleyball GSL 4A/3A

MVP: Ava Durgan, Mead. Coach: Shawn Wilson, Mead; Whitney Abell, Ridgeline.

First team: Mara Sandberg (GP); Berkeley Neilson (MtS); Rahni Greene (Rid); Noella Migliuri (GP); Romy Tyler (Mead); Brooklyn Hilman (Rid); Kela Williams (MtS).

Second team: Emma Sandberg (GP); Haliee Biegler (LC); Maddu Joswick (CV); Ashlyn Aaron (Uni); Reagan Rothley (Rid).

GSL 2A

MVP: Kendall Focht, sr., West Valley. Coach: Mark Weis, West Valley.

First team: OH: Camryn Chapman, sr. (DP); Hailey Colyar, jr. (WV). MB: Jasmyne Washington, jr. (Pul). S: Kamea Davis, jr. (EV); Camber Wolfe, so. (Pul). L: Khloe Wanberg, jr. (WV).

Second team: OH: Reese DeGroot, sr. (Cla); Tala Gilcrist, so. (WV). MB: Ella Forster, sr. (Pul); Kolbie Colliver, sr. (DP). S: Jacey Boesel, jr. (DP). L: Kate Armstrong, jr. (Pul).

NEA

MVP: Kaylee Winterroth, Riverside. Coach: Amanda Clow, Riverside.

First team: Ashlyn Kreuch (Lak); Bella Tobeck (Lak); Mackenzie Martin (Lak); Allison Petrey (Col); Lacy Crabtree (Lak); Madison Spring (ML).

NE 2B-North

MVP: Kaitlyn Waters, jr., Northwest Christian. Coach: Jill Morrison, Davenport.

First team: Emersen Sprecher, so. (Rea); Lillie Whitman, so. (Rea); Chlarice Carey, so. (NWC); Ayla Johnson, sr. (Che); Kalea Schlenker, jr. (StG); Kaylia Earl, so. (New); Tatum Hupp, jr. (Dav); Faith Bell, jr. (Dav); Chloe Hammond, jr. (Dav); Macy Langrehr, sr. (KF); .

NE 2B-South

MVP: Aspyn Reed, sr., Freeman. Coach: Marie Denny, Liberty.

First team: Ava Swan, sr, (Col); Brenna Gilchrist, sr. (Col); Kendall Denny, sr. (Lib); Zoe Omlin, sr. (Lib); Zoe Galbreath, jr. (LRS); Saige Gilbreath, jr. (LRS); Greta Van Gemert, jr. (Fre); Avery Boswell, jr. (Fre); Brooke Berglund, sr. (Fre); Kelsey Thummel, sr. (Aso).

NE 1B-North

MVP: Isabela Finley, Inchelium; Olivia Stark, Northport. Coach: Mary Ludwig, Inchelium; Shyanne Guglielmino, Northport.

First team: Theia Grady (Cur), Annika Baker (Cur), Dalilah Littlecrow Curtis (Cus), Isabella Finley (Inc), Hailey Peone (Inc), Kate Beardslee (Nor), Alexus Stark (Nor), Ember Berndt (Rep), Alison Koch-Booher (Rep), Mckenzie Stern (Sel).

NE 1B-South

MVP: Brianna Alexeyenko, Valley Christian. Coach: Brando Maioho, Wilbur-Creston-Keller.

First team: Naoimi Molitor (ACH), Grace Okamoto (ACH), Lily Starkel (Ode), Kaylin Gines (Spr), Kazlin Rainer (Spr), Brianna Alexeyenko (VC), Kaidyn Maioho (WCK), Callie Cousins (WCK), Rocksie Timentwa (WCK), Brystal Neilsen (WCK).

SE 1B-Wheat

MVP: Bradyn Henley, jr., Oakesdale. Coach: McKinzie Turner, Oakesdale.

First team: Elana Flansburg, jr. (GP); Taylor Gilbert, sr. (Pom); Kyra Brantner, so. (GP); Kate Herget, sr. (SJEL); Clair Moehrle, sr. (Col); Clare Bowechop, jr. (GP); Megan Crider, fr. (Oak); Avery Fleming, sr. (SJEL); Grace Perry, so. (Oak); Olivia Cooper, jr. (Pom); Hollie Van Vogt, fr. (Pom).

Second team: Holly Heitstuman, sr. (Col); Peyton Benevides, so. (Day); Sadie Klaveano, jr. (Pom); Lyla Kjack, fr. (Oak); Sophie Anderson, jr. (SJEL); McKinley Chase, so. (TR).

Girls soccer GSL 4A/3A

Offensive MVP: Jennah Wanner, sr., Gonzaga Prep. Defensive MVP: Reese Peterson, jr., Mt. Spokane. Goalie: Joey Hornyak, sr., Mead. Coach: Michael Pellicio, Mt. Spokane.

First team: G: Myann Johansen, sr. (Fer). F: Natalie Thompson, sr. (Rid); Keegan Tee, jr. (LC). M: Quinn Mueller, jr. (Rid); Molly Heinen, jr. (LC); Dakota Hansen, sr. (MtS); Avery Davidson, so. (MtS). D: Emma Mostek, sr. (Rid); Maylin Nicholson, jr. (LC); Sarah Gunn, sr. (GP); Caroline Spink, jr. (Mea).

Second team: G: Kenzie Shuler, jr. (MtS). F: Gretchen Dornay, sr. (LC); Carsyn Gildehaus, jr. (U-Hi). M: Sylvie Washington, sr. (Fer); Julie Few, sr. (GP); Ava Felice, sr. (GP); Pearl Garabedian, so. (GP). D: Samee Patch, sr. (Rid); Piper Antoniuk, jr. (LC); Lilly Heaton, jr. (U-Hi); Aliana Asan, sr. (Fer).

GSL 2A

Offensive MVP: Rebecca Skinner, sr., Clarkston. Defensive MVP: Ashlyn Chase. Coach: Mike Duke, Rogers.

First team: G: Lillian Cobos, sr. (Pul). F: Claire Busse, jr. (WV); Rylee Pfeifer, sr. (DP); Hayden Anderson, jr. (EV); Victoria Villarino, fr. (Pul). M: Pearl Wicks, jr. (NC); Chloe Van Wey, jr. (WV); Sidney Johnson, jr. (Pul). CB: Daniella Lucas, jr. (Cla); Ameila Cobos, sr. (Pul). W: Lauren Matthew, jr. (WV); Jenna Howe, jr. (WV).

Second team: G: Abby Liezen, sr. (NC); Lily Somers, jr. (Cla); Karlee Roderick, sr. (WV). M: Sienna Breneman, jr. (DP); Gabriella Mills, sr. (Cla); Hannah Rasmussen, sr. (EV). CB: Alexis Griswold, sr. (EV); Brielle Ripley, sr. (Cla); Milena McCann, fr. (Pul). D: Gabrielle Phillipe, jr. (NC); Zaquiyah Tomeo, sr. (Rog); Aubree Chase, sr. (WV); Cassie Kappen, jr. (WV).

NEA

Offensive MVP: Kalista Malone, Colville. Defensive MVP: Macy Cummings, Lakeside; Rylee Saguid, Riverside. Coach: Wyane Farris/Darin Mott, Lakeside.

First team: F: Lainee Higgins (Lak); Hayley Kasinger (Riv); Lainey Schweiger (Riv). M: Kate Luther (Lak); Brooklyn More (Lak); Reese Huntley (Lak); Margaret St. Amand (Riv); Mikaela Davis (Riv); Natalie Housworth (Col). D: Halle Cosette (Lak); Alyssa Smith (Lak); Payton Emra (Col); Ava Kelley (Col). G: Breannalee Olseson (Lak).

NE 2B

MVP: Rylee Russell, jr., Freeman. Coach: Monty Soliday, Davenport.

First team: Glenna Soliday (Dav), Charlotte Soliday (Dav), Rylee Russell (Fre), Alena Cochran (Fre), Nora Gass (Fre), Avery Gas (Fre), Noelle Raczykowski (Rea), Mackenzie Bjornberg (Rea), Claire Wichman (NWC), Addy Fazio (NWC), Paola Gomez (UCA).

Second team: Eden Petrini (NWC), Paityn Kyle (NWC), Samantha Stiles (Dav), Ella Monk (New), Elizabeth Whitehouse (New), Elise Cox (Rea), Morgan Lamotte (Fre), Nicole DuPoint (Fre), Rowan McGarity (Fre), Haven Dye (UCA), Abby Strandy (NWC).

Boys soccer East Cascade League-2B

MVP: Savvy Briceno, St. George’s; Micah Rivera, Riverside Christian. Coach: Jason Clark, Riverside Christian.

First team: Gavin Eliason (StG); Graham Reichel (StG); Jack MacLachlan (UCA); Dawson Shipowick (UCA); Ethan Fly (UCA); Dylan Sigrist (UCA).

Second team: Robert DeForest (StG); Solomon Chen (StG); Seth Dye (UCA); Grayson Libby (UCA); Sayler Jordan (UCA).

Boys cross country GSL 4A/3A

Coach: Michael Lee, Lewis and Clark.

First team: Kade Brownell, sr. (MtS); Parker Westermann, sr. (MtS); Becks Bird, so. (SP); Samuel Hilton, so. (Che); Brody Graham, sr. (LC); Zach Frazier, jr. (GP); Jovanny Lieb, jr. (Mea); Cameron Frenk, sr. (Che); Elijah Tobin, so. (LC); Tobu Meier, sr. (LC).

Second team: Harper Churape, sr. (LC); Stejer Franklin, fr. (Mea); Holland Hurd, sr. (Che); Levi Aden, jr. (NC); Brayden Martin, sr. (Che); Nathan Smith, jr. (MtS); Corbin Eiseman, jr. (LC).

GSL 2A

Coach: Mark Estvelt, West Valley

First team: Evan McKenzie, so. (WV); Daniel Rodriguez Villarreal, sr. (Rog); Chase Bates, fr. (DP); Brian McKenzie, sr. (WV); Kenton Bell, sr. (WV); Adan Alegria, so. (Rog); Avery Peters, so. (Cla; John Kiernan III, fr. (WV); Lucas Mortensen, jr. (WV); Caden Hoskinson, jr. (WV).

Second team: Felix Fisher, so. (Pul); Jared Fulcher, sr. (Rog); Cade Udy, so. (Pul); Elija Hunter, sr. (EV); Jude Newbold, so. (Pul); Oscar Coronel, sr. (EV); Aaron Swensen, so. (Pul); Patrick Scott, sr. (EV).

NEA

MVP: Malik Ortiz, Colville. Coach: Jill Rippy, Lakeside; Dean Fischer, Colville.

First team: Nakai Ornelas (ML); Luke Tremblay (Lak); Garrett Montney (ML); Dane Hoogstad (Col); Garrett Russell (Lak); Hector Gomez (ML); Tom Smith (Lak); Silas Kaluza (Lak); Isaiah Ortiz (Col); David Parker (Riv); Connor SChneider (Col); Liam Webster (Col); Mercury Bergquist (ML).

Girls cross country GSL 4A/3A

Coach: Todd Hawley, University.

First team: Jane Wycoff, jr. (MtS); Erin McMahon, fr. (GP); Claire Gee, so. (GP); Mackenzie Munn, jr. (CV); Hannah Ward, sr. (Che); Ella Menard, jr. (Fer); Kyla Roberts, jr. (U-Hi); Ainsley Bowen, sr. (MtS); Avery Parker, so. (Mea); Amelia Carlson, jr. (LC). Wheelchair: Caitlin Shaffer, jr. (Che).

Second team: Bella Buckner, so. (GP); Makena Krauss, jr. (GP); Mariah Denney, so. (U-Hi); Brianna McKell, jr. (MtS); Addu Chaffins, jr. (Mea); Paige Huntsinger, sr. (Rid); Adrienne Holden, so. (Mea).

GSL 2A

Coach: McCall Liberg, West Valley.

First team: Hadassah Duff, sr. (WV); Ada Harris, jr. (Pul); Rachel Metge, sr. (EV); Quincy Andrews, jr. (WV); Elise Stoffregen, fr. (Cla); Kenzie Bushnell, sr. (WV); Lexie York, fr. (Cla); Alison Hathaway, sr. (Pul); Jayden Reese, sr. (WV); Brooklyn Coe, sr. (DP).

Second team: Evelyn Parker, so. (Pul); Kaelin Newsom, so. (DP); Aviana Marek, so. (WV); Alyia Hill-Hayward, so., (Rog); Olivia Brown, so. (Cla); Briauna Dubois, sr. (WV); Chloe Jones, jr. (Pul).

NEA

MVP: Kaylee Dennler, Medical Lake. Coach: Jill Rippy, Lakeside; Dean Fischer, Colville.

First team: Sadie Meyring (Lak); Zadi Zier (Col); Autumn Trout (ML); Jillian Owen, (Lak); Delilah Ceparano (Riv); Hannah Luzier (ML); Kaylee Orgill (Lak); Avery Owen (Lak); Alyssa Riek (Riv); Charlotte Godinez (Lak); Ava Meusy (Lak); Katelyn Hoffer (ML); Aurora Moore (Col).

Slowpitch GSL 4A/3A/2A

MVP: Emme Bond, so., Mt. Spokane. Coach: Carl Adams, Mt. Spokane. Asst. coach: George Bell, Shadle Park.

First team: P: Quincy Coder, jr. (Rid). C: Avery Fox, so. (MtS). INF: Ella Bendele, jr. (CV); Claire Fulkerson, jr. (U-Hi); Madi Keon, sr. (SP); Emma Myers, sr. (Rid); Quincy Schuerman, jr. (MtS). OF: Jaycee Coffield, jr. (Mea); Cadence Hyndman, sr. (Fer); Rhiannon Kilgore, so. (LC); Ellie Taylor, sr. (CV); Kaydin Bradeen, jr. (MtS). EP: Kapri Bailey, fr. (DP). UTL: JC Weger, jr. (EV).

Second team: P: Kaelin Knott-Harmer, sr. (CV). C: Cheyanne Thomas, jr. (DP). INF: Grace Schneider, so. (U-Hi); Donyelle Strauss, sr. (Fer); Addison Jay, jr. (MtS); Sophia Carpenter, sr. (Mea); Shelby Swanson, sr. (EV). OF: Ava Edgar, so. (SP); Marrin Teel, sr. (Fer); Ashlyn Carver, sr. (U-Hi); Hayden Wheeler, jr. (U-Hi); Riley Kincaid, jr. (MtS). EP: McKenzie Duncan, jr. (SP). UTL: Tori Norling, so. (Fer).

Girls swim/dive

MVP: Ava Swigart, jr., Lewis and Clark. Coach: Jennifer Hochwalt, Cheney.

First team: 200 free: Brigid Dinnen, jr. (EV). 200 IM: Lucy Sandberg, fr. (Pul). 50/100 free: Lauren Howe, sr. (Che). Dive: Sara Rogers, jr. (Fer). 100 fly: Joy O’Dell, sr. (Che). 500 free: Acacia O’Dell, fr. (Che). 100 back: Bree Myers, sr. (Pul). 100 breast: Bostyn Shoemaker, fr. (CV). Adaptive: Graycie Graham, jr. (Cla).

Second team: 200 free: Madi Bauman, so. (Che). 200 IM: Sage Schaefer, sr. (Che). 50/100 free: Anjali Richards, jr. (LC). Dive: Mia Gergawy, fr. (WV). 100 fly: Anya Atkinson, so. (LC). 500 free: Catalina Donolo, fr. (Pul). 100 back: Jezelle Schmidt, so. (Che). 100 breast: Hazel Edge, so. (Pul).