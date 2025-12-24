On the Air
Thursday’s TV Highlights
Basketball, NBA
9 a.m.: Cleveland at New York ABC / ESPN
11:30 a.m.: San Antonio at Oklahoma City ABC / ESPN
2 p.m.: Dallas at Golden State ABC / ESPN
5 p.m.: Houston at L.A. Lakers ABC / ESPN
7:30 p.m.: Minnesota at Denver ABC / ESPN
Football, NFL
10 a.m.: Dallas at Washington Netflix
1:30 p.m.: Detroit at Minnesota Netflix
5:15 p.m.: Denver at Kansas City Prime Video
Thursday’s Radio Highlights
Football, NFL
10 a.m.: Dallas at Washington 700-AM / 105.3-FM
1:30 p.m.: Detroit at Minnesota 700-AM / 105.3-FM
5:15 p.m.: Denver at Kansas City 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change