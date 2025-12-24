The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
34°F
Current Conditions
Mist
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the Air

Thursday’s TV Highlights

Basketball, NBA

9 a.m.: Cleveland at New York ABC / ESPN

11:30 a.m.: San Antonio at Oklahoma City ABC / ESPN

2 p.m.: Dallas at Golden State ABC / ESPN

5 p.m.: Houston at L.A. Lakers ABC / ESPN

7:30 p.m.: Minnesota at Denver ABC / ESPN

Football, NFL

10 a.m.: Dallas at Washington Netflix

1:30 p.m.: Detroit at Minnesota Netflix

5:15 p.m.: Denver at Kansas City Prime Video

Thursday’s Radio Highlights

Football, NFL

10 a.m.: Dallas at Washington 700-AM / 105.3-FM

1:30 p.m.: Detroit at Minnesota 700-AM / 105.3-FM

5:15 p.m.: Denver at Kansas City 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change