On the air
Tuesday’s TV Highlights
Baseball, MLB
3:40 p.m.: Chicago Cubs at Philadelphia TBS
6:40 p.m.: Seattle at San Diego Mariners TV
Basketball, NBA play-in
4:30 p.m.: Miami at Charlotte Prime Video
7 p.m.: Portland at Phoenix Prime Video
Golf, college
4 p.m.: Western Intercollegiate Golf
Hockey, NHL
4 p.m.: Washington at Columbus ESPN
6:30 p.m.: Pittsburgh at St. Louis ESPN
Soccer, men’s club
Noon: Champions League: Liverpool at PSG Paramount+
Noon: Champions League: Atletico Madrid at Barcelona Paramount+
4 p.m.: U.S. Open Cup: Louisville at Austin CBS Sports
6:30 p.m.: U.S. Open Cup: Colorado at Union Omaha CBS Sports
6 p.m.: CONCACAF Champions Cup: Cruz Azul at LAFC FS1
8:30 p.m.: CONCACAF Champions Cup: America at Nashville FS1
Soccer, women’s international
11 a.m.: WC qualification: England vs. Spain CBS Sports
7 pm.: Friendly: United States vs. Japan TNT
Tuesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: Seattle at San Diego 700-AM / 105.3-FM
Baseball, MILB
11:05 a.m.: Vancouver at Spokane 1510-AM / 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change