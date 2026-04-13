Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
On the air

Tuesday’s TV Highlights

Baseball, MLB

3:40 p.m.: Chicago Cubs at Philadelphia TBS

6:40 p.m.: Seattle at San Diego Mariners TV

Basketball, NBA play-in

4:30 p.m.: Miami at Charlotte Prime Video

7 p.m.: Portland at Phoenix Prime Video

Golf, college

4 p.m.: Western Intercollegiate Golf

Hockey, NHL

4 p.m.: Washington at Columbus ESPN

6:30 p.m.: Pittsburgh at St. Louis ESPN

Soccer, men’s club

Noon: Champions League: Liverpool at PSG Paramount+

Noon: Champions League: Atletico Madrid at Barcelona Paramount+

4 p.m.: U.S. Open Cup: Louisville at Austin CBS Sports

6:30 p.m.: U.S. Open Cup: Colorado at Union Omaha CBS Sports

6 p.m.: CONCACAF Champions Cup: Cruz Azul at LAFC FS1

8:30 p.m.: CONCACAF Champions Cup: America at Nashville FS1

Soccer, women’s international

11 a.m.: WC qualification: England vs. Spain CBS Sports

7 pm.: Friendly: United States vs. Japan TNT

Tuesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

6:40 p.m.: Seattle at San Diego 700-AM / 105.3-FM

Baseball, MILB

11:05 a.m.: Vancouver at Spokane 1510-AM / 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change