On the Air
Wednesday’s TV Highlights
Baseball, MLB
10 a.m.: Houston at Cleveland or Cincinnati at Tampa Bay MLB
1:10 p.m.: Athletics at Seattle Mariners TV
3:30 p.m.: N.Y. Yankees at Boston or Milwaukee at Detroit MLB
6:30 p.m.: L.A. Dodgers at San Fran. or Chi. White Sox at Ariz. MLB
Basketball, NBA
4 p.m.: Orlando at Detroit ESPN
6:30 p.m.: Phoenix at Oklahoma City ESPN
Hockey, NHL Stanley Cup Playoffs
4 p.m.: Pittsburgh at Philadelphia TNT / truTV
6:30 p.m.: Dallas at Minnesota TNT / truTV
7 p.m.: Anaheim at Edmonton TBS
Golf
9:30 p.m.: DP World: Volvo China Open Golf
Hockey, U18 World Championships
7 a.m.: United States vs. Czech Republic NHL
Soccer, men
Noon: EPL: Manchester City at Burnley USA
4:30 p.m.: MLS: New England at Atlanta FS1
8:05 p.m.: Liga MX: Guadalajara at Necaxa CBS Sports
Wednesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
1:10 p.m.: Athletics at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
7:05 p.m.: Spokane at Everett 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
4 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change