On the Air
Thursday’s TV Highlights
Baseball, college
4 p.m.: Alabama at Tennessee ESPN2
Baseball, MLB
11 a.m.: Philadelphia at Chi. Cubs MLB
3 p.m.: N.Y. Yankees at Boston FS1
Basketball, NBA Playoffs
4 p.m.: New York at Atlanta Prime Video
5 p.m.: Cleveland at Toronto Prime Video
6:30 p.m.: Denver at Minnesota Prime Video
Football, NFL
5 p.m.: NFL draft (first round) ABC / ESPN
Golf
8 a.m.: LPGA: The Chevron Championship Golf
Noon: PGA: Zurich Classic of New Orleans Golf
Hockey, NHL Stanley Cup Playoffs
4 p.m.: Buffalo at Boston TNT / truTV
4:30 p.m.: Carolina at Ottawa TBS
7 p.m.: Colorado at Los Angeles TNT / truTV
Hockey, U18 World Championships
5 a.m.: Latvia vs. Canada NHL
Thursday’s Radio Highlights
Baseball, NWL
12:05 p.m.: Spokane at Everett 103.5-FM
Football, NFL
5 p.m.: NFL draft (first round) 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change