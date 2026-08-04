On the Air
Wednesday’s TV Highlights
Baseball, MLB
11 a.m.: L.A. Dodgers at Chi. Cubs or Toronto at Houston MLB
4:05 p.m.: St. Louis at N.Y. Yankees Prime Video
4:30 p.m.: Pittsburgh at Milwaukee ESPN
6:40 p.m.: Detroit at Seattle SEAM
Basketball, WNBA
4 p.m.: Seattle at New York USA
6 p.m.: Los Angeles at Chicago USA / CNBC
Hockey, Hlinka-Gretzky Cup
4 p.m.: Canada U18 vs. Sweden U18 NHL
Soccer, men
11:30 a.m.: Friendly: Real Betis vs. Arsenal CBS Sports
3:30 p.m.: CONCACAF U20: Jamaica vs. Canada FS1
7 p.m.: Leagues Cup: Seattle at Toluca FS1
Soccer, women
7 p.m.: NWSL: North Carolina at Denver CBS Sports
Wednesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
6:40 p.m.: Detroit at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Eugene at Spokane 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
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