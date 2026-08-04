The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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Wednesday’s TV Highlights

Baseball, MLB

11 a.m.: L.A. Dodgers at Chi. Cubs or Toronto at Houston MLB

4:05 p.m.: St. Louis at N.Y. Yankees Prime Video

4:30 p.m.: Pittsburgh at Milwaukee ESPN

6:40 p.m.: Detroit at Seattle SEAM

Basketball, WNBA

4 p.m.: Seattle at New York USA

6 p.m.: Los Angeles at Chicago USA / CNBC

Hockey, Hlinka-Gretzky Cup

4 p.m.: Canada U18 vs. Sweden U18 NHL

Soccer, men

11:30 a.m.: Friendly: Real Betis vs. Arsenal CBS Sports

3:30 p.m.: CONCACAF U20: Jamaica vs. Canada FS1

7 p.m.: Leagues Cup: Seattle at Toluca FS1

Soccer, women

7 p.m.: NWSL: North Carolina at Denver CBS Sports

Wednesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

6:40 p.m.: Detroit at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Eugene at Spokane 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change