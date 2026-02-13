On the Air
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
9 a.m.: ARCA Menards Series: General Tire 200 Fox 28
Noon: NASCAR Cup Series: Daytona 500 practice FS1
2 p.m.: NASCAR O’Reilly Series: United Rentals 300 KSKN
Baseball, college
Noon: Washington State at Alabama SEC Network+
Basketball, college men
9 a.m.: Clemson at Duke ESPN
9 a.m.: TCU at Oklahoma State ESPN2
9 a.m.: Georgia Tech at Notre Dame KSKN
9 a.m.: Navy at Colgate CBS Sports
9 a.m.: Samford at East Tennessee State ESPNU
9:45 a.m.: UCLA at Michigan CBS
10 a.m.: Kansas at Iowa State ABC
10 a.m.: St. John’s at Providence TNT / truTV
11 a.m.: Pittsburgh at North Carolina ESPN
11 a.m.: SMU at Syracuse KSKN
11 a.m.: North Dakota State at North Dakota CBS Sports
11 a.m.: Liberty at UTEP ESPN2
11:30 a.m.: Villanova at Creighton Fox 28
Noon: Kentucky at Florida ABC
Noon: Marquette at Xavier TNT / truTV
1 p.m.: Colorado at BYU FS1
1 p.m.: Louisville at Baylor ESPN
1 p.m.: Miami at NC State ESPN2
1 p.m.: Hofstra at UNC Wilmington CBS Sports
2 p.m.: Weber State at Eastern Washington SWX
2 p.m.: Idaho State at Idaho ESPN+
2 p.m.: Purdue at Iowa Fox 28
3 p.m.: VCU at Richmond CBS Sports
3 p.m.: West Virginia at UCF FS1
3:30 p.m.: Texas Tech at Arizona ESPN
3:30 p.m.: Yale at Harvard ESPNU
3:30 p.m.: Mississippi State at Ole Miss ESPN2
5 p.m.: Virginia at Ohio State Fox 28
5 p.m.: Memphis at Utah State CBS Sports
5:30 p.m.: Auburn at Arkansas ESPN
5:30 p.m.: Marshall at Georgia Southern ESPNU
5:30 p.m.: Texas at Missouri ESPN2
6 p.m.: Minnesota at Washington Big Ten Network
7 p.m.: Nevada at San Diego State CBS Sports
7:30 p.m.: Saint Mary’s at Pacific ESPN2
7:30 p.m.: Gonzaga at Santa Clara ESPN
Basketball, college women
10 a.m.: UConn at Marquette FS1
1 p.m.: Idaho at Idaho State ESPN+
1 p.m.: Eastern Washington at Weber State ESPN+
2 p.m.: Gonzaga at Loyola Marymount ESPN+
5:30 p.m.: South Carolina at LSU ABC
Basketball, NBA
2 p.m.: All-Star 3-point and dunk contests NBC
Basketball, Unrivaled
3 p.m.: 1-on-1 Tournament TNT / truTV
Golf
10 a.m.: PGA: Pebble Beach Pro-Am Golf
Noon: Pebble Beach Pro-Am continued CBS
Noon: PGA Champions: Chubb Classic Golf
5 p.m.: LIV Golf Adelaide FS1
8 p.m.: LIV Golf Adelaide continued Fox 28
Hockey, Olympic men
7:40 a.m.: Finland vs. Italy USA
12:10 p.m.: United States vs. Denmark USA
Hockey, WHL
6:05 p.m.: Wenatchee at Spokane Victory+
Softball, college
7 a.m.: Oklahoma State at Duke ESPN2
1 p.m.: UCLA at Tennessee ESPNU
Soccer, USL Super League
11 a.m.: Spokane Zephyr at Carolina Ascent Peacock
Winter sports, Olympics
4:30 a.m.: Alpine, men’s giant slalom NBC
7 a.m.: Speed skating, team pursuit USA
8 a.m.: Speed skating, men’s 500m NBC
9 a.m.: Skeleton, women NBC
9:45 a.m.: Ski jumping, men’s large hill USA
Saturday’s Radio Highlights
Basketball, college men
2 p.m.: Weber State at Eastern Washington 700-AM / 105.3-FM
7:30 p.m.: Gonzaga at Santa Clara 590-AM / 96.1-FM
Basketball, college women
2 p.m.: Gonzaga at Loyola Marymount 101.5-FM
All events subject to change