The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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Saturday’s TV Highlights

Auto racing

7 a.m.: F1: Hungarian Grand Prix (qualifying) … AppleTV

9 a.m.: NASCAR O’Reilly: Pennzoil 250 (qualifying) … KSKN

10:30 a.m.: NASCAR Cup: Brickyard 400 (qualifying) … truTV

1 p.m.: NASCAR O’Reilly: Pennzoil 250 … KSKN

Baseball, MLB

1:10 p.m.: San Diego at Miami … FS1

4:15 p.m.: Seattle at Texas … Fox 28

Combat sports

6 a.m.: UFC Fight Night (prelims) … Paramount+

9 a.m.: UFC Fight Night: Ankalaev vs. Guskov … Paramount+

7 p.m.: Professional Fighters League … ESPN

Cycling

5 a.m.: Tour de France (Stage 20) … NBC

Football, CFL

4 p.m.: Toronto at BC … CBS Sports

Football, High school flag

7 a.m.: NFL Flag Championship (girls) … NFL Network

8 a.m.: NFL Flag Championship (boys) … ESPN

11 a.m.: NFL Flag Championship (girls) … ESPN

1 p.m.: NFL Flag Championship (boys) … NFL Network

2 p.m.: NFL Flag Championship (girls) … ABC

Golf

5 a.m.: LIV: United Kingdom … Fox 28

5 a.m.: LPGA: Women’s Scottish Open … CNBC

5:30 a.m.: PGA Champions: The Senior Open … Golf

9 a.m.: PGA Champions: The Senior Open … NBC

10 a.m.: PGA: 3M Open … Golf

Noon: PGA: 3M Open … CBS

Noon: U.S. Junior Championship … Golf

Horse racing

9:30 a.m.: Saratoga Live … FS1

Noon: Saratoga Saturday … Fox 28

Lacrosse, PLL

6 p.m.: Philadelphia at Denver … ESPN2

Soccer, men’s club

4 p.m.: MLS: Columbus at Cincinnati … FS1

4:30 p.m.: MLS: Philadelphia at Seattle … AppleTV

6 p.m.: USL1: Fort Wayne at Spokane … SWX

6:30 p.m.: MLS: San Diego at Dallas … FS1

Soccer, women’s club

2 p.m.: NWSL: Boston at Kansas City … ION

4:45 p.m.: NWSL: North Carolina at Utah … ION

Softball, High school

Noon: PGF National Championships … ESPNU

Track and Field

11 a.m.: USATF Outdoor Championships … NBC 

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

4:15 p.m.: Seattle at Texas … 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Tri-City at Spokane … 1510-AM / 103.5-FM

All events subject to change