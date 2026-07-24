On the air
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
7 a.m.: F1: Hungarian Grand Prix (qualifying) … AppleTV
9 a.m.: NASCAR O’Reilly: Pennzoil 250 (qualifying) … KSKN
10:30 a.m.: NASCAR Cup: Brickyard 400 (qualifying) … truTV
1 p.m.: NASCAR O’Reilly: Pennzoil 250 … KSKN
Baseball, MLB
1:10 p.m.: San Diego at Miami … FS1
4:15 p.m.: Seattle at Texas … Fox 28
Combat sports
6 a.m.: UFC Fight Night (prelims) … Paramount+
9 a.m.: UFC Fight Night: Ankalaev vs. Guskov … Paramount+
7 p.m.: Professional Fighters League … ESPN
Cycling
5 a.m.: Tour de France (Stage 20) … NBC
Football, CFL
4 p.m.: Toronto at BC … CBS Sports
Football, High school flag
7 a.m.: NFL Flag Championship (girls) … NFL Network
8 a.m.: NFL Flag Championship (boys) … ESPN
11 a.m.: NFL Flag Championship (girls) … ESPN
1 p.m.: NFL Flag Championship (boys) … NFL Network
2 p.m.: NFL Flag Championship (girls) … ABC
Golf
5 a.m.: LIV: United Kingdom … Fox 28
5 a.m.: LPGA: Women’s Scottish Open … CNBC
5:30 a.m.: PGA Champions: The Senior Open … Golf
9 a.m.: PGA Champions: The Senior Open … NBC
10 a.m.: PGA: 3M Open … Golf
Noon: PGA: 3M Open … CBS
Noon: U.S. Junior Championship … Golf
Horse racing
9:30 a.m.: Saratoga Live … FS1
Noon: Saratoga Saturday … Fox 28
Lacrosse, PLL
6 p.m.: Philadelphia at Denver … ESPN2
Soccer, men’s club
4 p.m.: MLS: Columbus at Cincinnati … FS1
4:30 p.m.: MLS: Philadelphia at Seattle … AppleTV
6 p.m.: USL1: Fort Wayne at Spokane … SWX
6:30 p.m.: MLS: San Diego at Dallas … FS1
Soccer, women’s club
2 p.m.: NWSL: Boston at Kansas City … ION
4:45 p.m.: NWSL: North Carolina at Utah … ION
Softball, High school
Noon: PGF National Championships … ESPNU
Track and Field
11 a.m.: USATF Outdoor Championships … NBC
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
4:15 p.m.: Seattle at Texas … 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Tri-City at Spokane … 1510-AM / 103.5-FM
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