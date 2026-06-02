On the Air
Wednesday’s TV Highlights
Baseball, MLB
10 a.m.: Detroit at Tampa Bay or Miami at Washington MLB
12:40 p.m.: N.Y. Mets at Seattle SEAM
4:05 p.m.: Cleveland at N.Y. Yankees Prime Video
6:30 p.m.: L.A. Dodgers at Arizona MLB
Basketball, NBA Finals
5:30 p.m.: New York at San Antonio ABC
Basketball, WNBA
5 p.m.: Toronto at New York USA
7 p.m.: Phoenix at Seattle USA
Golf
3 p.m.: NCAA Men’s Team National Championship Golf
Softball, Women’s College World Series
5 p.m.: Texas Tech vs. Texas ESPN
Tennis
6 a.m.: French Open continued TNT
8 a.m.: French Open continued TNT / truTV
11 a.m.: French Open continued TNT / truTV
Wednesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
12:40 p.m.: N.Y. Mets at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Hillsboro at Spokane 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
4 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
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