The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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On the Air

Wednesday’s TV Highlights

Baseball, MLB

10 a.m.: Detroit at Tampa Bay or Miami at Washington MLB

12:40 p.m.: N.Y. Mets at Seattle SEAM

4:05 p.m.: Cleveland at N.Y. Yankees Prime Video

6:30 p.m.: L.A. Dodgers at Arizona MLB

Basketball, NBA Finals

5:30 p.m.: New York at San Antonio ABC

Basketball, WNBA

5 p.m.: Toronto at New York USA

7 p.m.: Phoenix at Seattle USA

Golf

3 p.m.: NCAA Men’s Team National Championship Golf

Softball, Women’s College World Series

5 p.m.: Texas Tech vs. Texas ESPN

Tennis

6 a.m.: French Open continued TNT

8 a.m.: French Open continued TNT / truTV

11 a.m.: French Open continued TNT / truTV

Wednesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

12:40 p.m.: N.Y. Mets at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Hillsboro at Spokane 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

4 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change