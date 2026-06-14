The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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Monday’s TV Highlights

Baseball, College World Series

11 a.m.: Texas vs. Alabama ESPN

4 p.m.: Oklahoma vs. Georgia ESPN

Baseball, MLB

4:10 p.m.: N.Y. Mets at Cincinnati MLB Network

7:10 p.m.: Tampa Bay at L.A. Dodgers ESPN

Basketball, WNBA

5 p.m.: Las Vegas at Dallas USA

Soccer, World Cup

9 a.m.: Spain vs. Cape Verde Fox 28

Noon: Belgium vs. Egypt Fox 28

3 p.m.: Saudi Arabia vs. Uruguay FS1

6 p.m.: Iran vs. New Zealand FS1

Monday’s Radio Highlights

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change