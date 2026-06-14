On the air
Monday’s TV Highlights
Baseball, College World Series
11 a.m.: Texas vs. Alabama ESPN
4 p.m.: Oklahoma vs. Georgia ESPN
Baseball, MLB
4:10 p.m.: N.Y. Mets at Cincinnati MLB Network
7:10 p.m.: Tampa Bay at L.A. Dodgers ESPN
Basketball, WNBA
5 p.m.: Las Vegas at Dallas USA
Soccer, World Cup
9 a.m.: Spain vs. Cape Verde Fox 28
Noon: Belgium vs. Egypt Fox 28
3 p.m.: Saudi Arabia vs. Uruguay FS1
6 p.m.: Iran vs. New Zealand FS1
Monday’s Radio Highlights
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
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