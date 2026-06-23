The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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On the Air

Wednesday’s TV Highlights

Baseball, MLB

9 a.m.: Texas at Miami MLBN

Noon: Boston at Colorado MLBN

3:40 p.m.: Seattle at Pittsburgh SEAM

3:40 p.m.: N.Y. Yankees at Detroit Prime Video

4 p.m.: Chi. Cubs at N.Y. Mets or Milwaukee at Cincinnati MLBN

7 p.m.: Athletics at San Francisco MLBN

Basketball, NBA draft

5 p.m.: NBA draft (second round) ESPN

Basketball, WNBA

4:30 p.m.: Phoenix at Indiana USA

7 p.m.: Atlanta at Golden State USA

Soccer, men, FIFA World Cup

Noon: Switzerland vs. Canada Fox 28

Noon: Bosnia-Herzegovina vs. Qatar FS1

3 p.m.: Scotland vs. Brazil Fox 28

3 p.m.: Morocco vs. Haiti FS1

6 p.m.: South Africa vs. South Korea FS1

6 p.m.: Czechia vs. Mexico Fox 28

Wednesday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

3:40 p.m.: Seattle at Pittsburgh 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Tri-City at Spokane 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change