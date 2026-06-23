On the Air
Wednesday’s TV Highlights
Baseball, MLB
9 a.m.: Texas at Miami MLBN
Noon: Boston at Colorado MLBN
3:40 p.m.: Seattle at Pittsburgh SEAM
3:40 p.m.: N.Y. Yankees at Detroit Prime Video
4 p.m.: Chi. Cubs at N.Y. Mets or Milwaukee at Cincinnati MLBN
7 p.m.: Athletics at San Francisco MLBN
Basketball, NBA draft
5 p.m.: NBA draft (second round) ESPN
Basketball, WNBA
4:30 p.m.: Phoenix at Indiana USA
7 p.m.: Atlanta at Golden State USA
Soccer, men, FIFA World Cup
Noon: Switzerland vs. Canada Fox 28
Noon: Bosnia-Herzegovina vs. Qatar FS1
3 p.m.: Scotland vs. Brazil Fox 28
3 p.m.: Morocco vs. Haiti FS1
6 p.m.: South Africa vs. South Korea FS1
6 p.m.: Czechia vs. Mexico Fox 28
Wednesday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
3:40 p.m.: Seattle at Pittsburgh 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Tri-City at Spokane 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change