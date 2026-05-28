On the air
Friday’s TV Highlights
Auto racing
4 p.m.: NHRA Drag Racing: Potomac Nationals FS1
5 p.m.: NASCAR Truck Series: Allegiance 200 FS1
Baseball, MLB
3:30 p.m.: Atlanta at Cincinnati or San Diego at Wash. MLBN
6:30 p.m.: N.Y. Yankees at Athletics MLBN
7:10 p.m.: Arizona at Seattle SEAM
Baseball, NCAA Regionals
9 a.m.: East Carolina vs. Tennessee ESPNU
9 a.m.: Kentucky vs. Wake Forest ESPN2
Noon: Washington State vs. Oregon State ESPNU
Noon: Saint Mary’s vs. UCLA ESPN2
3 p.m.: Missouri State vs. Arkansas ESPNU
3 p.m.: NC State vs. UCF ESPN2
6 p.m.: Texas State vs. USC ESPNU
6 p.m.: Arizona State vs. Ole Miss ESPN2
Basketball, WNBA
4:30 p.m.: Phoenix at New York ION
7 p.m.: Atlanta at Portland ION
Football, UFL
5 p.m.: Dallas at St. Louis Fox 28
Golf
9 a.m.: LPGA: Shoprite Classic Golf
1 p.m.: PGA: Charles Schwab Challenge Golf
9 p.m.: LIV Golf South Korea FS1
Hockey, Memorial Cup
6 p.m.: Everett at Chicoutimi NHL Network
Hockey, NHL playoffs
5 p.m.: Montreal at Carolina TNT / truTV
Softball, College World Series
4 p.m.: Texas vs. Mississippi State ESPN
6:30 p.m.: UCLA vs. Arkansas ESPN
Tennis
8 a.m.: French Open truTV
11 a.m.: French Open continued TNT / truTV
Friday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
7:10 p.m.: Arizona at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NCAA Regionals
Noon: Washington State vs. Oregon State 920-AM / 100.7-FM
Baseball, NWL
6:30 p.m.: Spokane at Tri-City 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
Saturday’s TV Highlights
Auto racing
10 a.m.: IndyCar: Detroit Grand Prix qualifying FS1
4:30 p.m.: O’Reilly Series: Sports Illustrated Resorts 250 KSKN
Baseball, MLB
1:05 p.m.: Kansas City at Texas FS1
4:15 p.m.: Chicago Cubs at St. Louis Fox 28
7:10 p.m.: Philadelphia at L.A. Dodgers MLBN
7:10 p.m.: Arizona at Seattle SEAM
Baseball, NCAA Regionals
TBD: Washington State vs. Oregon / Yale TBD
Matchups TBD
9 a.m.: Teams TBD ESPN
9 a.m.: Teams TBD ESPNU
9 a.m.: Teams TBD ESPN2
Noon: Teams TBD ESPNU
Noon: Teams TBD ESPN
3 p.m.: Teams TBD ESPN2
3 p.m.: Teams TBD ESPNU
6 p.m.: Teams TBD ESPN2
6 p.m.: Teams TBD ESPNU
Basketball, NBA playoffs
5 p.m.: San Antonio at Oklahoma City NBC
Basketball, WNBA
5 p.m.: Indiana at Portland NBC
Football, UFL
Noon: Houston at Birmingham ESPN2
Golf
10:30 a.m.: PGA: Charles Schwab Challenge Golf
12:30 p.m.: Charles Schwab continued CBS
12:30 p.m.: LPGA: Shoprite Classic Golf
9 p.m.: LIV Golf South Korea Fox 28
Horse racing
11:30 a.m.: America’s Day at the Races FS1
Lacrosse, Premier Lacrosse League
10 a.m.: New York at Denver ABC
Soccer, men
9 a.m.: Champions League final: PSG vs. Arsenal CBS
3:30 p.m.: USL League One: Spokane at Portland (Maine) ESPN+
5 p.m.: CONCACAF Champions Cup: Tigres UANL at Toluca FS1
Soccer, women
10:30 a.m.: NWSL: Boston at Kansas City ION
1 p.m.: NWSL: Utah at Portland ION
3:30 p.m.: NWSL: Seattle at Washington ION
Softball, College World Series
Noon: Texas Tech vs. Tennessee ABC
4 p.m.: Alabama vs. Nebraska ESPN
Tennis
8 a.m.: French Open truTV
11 a.m.: French Open continued TNT / truTV
Saturday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
7:10 p.m.: Arizona at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NCAA Regionals
TBD: Washington State vs. Oregon/Yale 920-AM / 100.7-FM
Baseball, NWL
6:30 p.m.: Spokane at Tri-City 103.5-FM
Sunday’s TV Highlights
Auto racing
7:30 a.m.: Indy NXT: Detroit Grand Prix FS1
9:30 a.m.: IndyCar: Detroit Grand Prix Fox 28
Noon: NHRA Drag Racing: Potomac Nationals Fox 28
4 p.m.: NASCAR Cup Series: Cracker Barrel 400 Prime Video
Baseball, MLB
1:05 p.m.: N.Y. Yankees at Athletics MLBN
1:10 p.m.: Arizona at Seattle SEAM
4:20 p.m.: Chicago Cubs at St. Louis NBC
Baseball, NCAA Regionals
Matchups TBD
9 a.m.: Teams TBD ESPNU
9 a.m.: Teams TBD ESPN2
Noon: Teams TBD ESPN
Noon: Teams TBD ESPN2
Noon: Teams TBD ESPNU
3 p.m.: Teams TBD ESPN2
3 p.m.: Teams TBD ESPNU
6 p.m.: Teams TBD ESPN
6 p.m.: Teams TBD ESPN2
Basketball, WNBA
12:30 p.m.: Las Vegas at Golden State NBC
Football, UFL
9 a.m.: Orlando at D.C. ABC
3 p.m.: Louisville at Columbus Fox 28
Golf
10 a.m.: PGA: Charles Schwab Challenge Golf
Noon: Charles Schwab continued CBS
Horse racing
9 a.m.: America’s Day at the Races FS1
Soccer, men
12:30 p.m.: International friendly: United States vs. Senegal TBS
Soccer, women
10 a.m.: NWSL: San Diego at Chicago CBSSN
Softball, College World Series
Noon: Teams TBD ABC
4 p.m.: Teams TBD ESPN
Tennis
8 a.m.: French Open truTV
11 a.m.: French Open continued TNT / truTV
Sunday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
11 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM / 105.3-FM
1:10 p.m.: Arizona at Seattle 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
1:30 p.m.: Spokane at Tri-City 103.5-FM
All events subject to change