The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
73°F
Current Conditions
Few clouds
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the air

Friday’s TV Highlights

Auto racing

4 p.m.: NHRA Drag Racing: Potomac Nationals FS1

5 p.m.: NASCAR Truck Series: Allegiance 200 FS1

Baseball, MLB

3:30 p.m.: Atlanta at Cincinnati or San Diego at Wash. MLBN

6:30 p.m.: N.Y. Yankees at Athletics MLBN

7:10 p.m.: Arizona at Seattle SEAM

Baseball, NCAA Regionals

9 a.m.: East Carolina vs. Tennessee ESPNU

9 a.m.: Kentucky vs. Wake Forest ESPN2

Noon: Washington State vs. Oregon State ESPNU

Noon: Saint Mary’s vs. UCLA ESPN2

3 p.m.: Missouri State vs. Arkansas ESPNU

3 p.m.: NC State vs. UCF ESPN2

6 p.m.: Texas State vs. USC ESPNU

6 p.m.: Arizona State vs. Ole Miss ESPN2

Basketball, WNBA

4:30 p.m.: Phoenix at New York ION

7 p.m.: Atlanta at Portland ION

Football, UFL

5 p.m.: Dallas at St. Louis Fox 28

Golf

9 a.m.: LPGA: Shoprite Classic Golf

1 p.m.: PGA: Charles Schwab Challenge Golf

9 p.m.: LIV Golf South Korea FS1

Hockey, Memorial Cup

6 p.m.: Everett at Chicoutimi NHL Network

Hockey, NHL playoffs

5 p.m.: Montreal at Carolina TNT / truTV

Softball, College World Series

4 p.m.: Texas vs. Mississippi State ESPN

6:30 p.m.: UCLA vs. Arkansas ESPN

Tennis

8 a.m.: French Open truTV

11 a.m.: French Open continued TNT / truTV

Friday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

7:10 p.m.: Arizona at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NCAA Regionals

Noon: Washington State vs. Oregon State 920-AM / 100.7-FM

Baseball, NWL

6:30 p.m.: Spokane at Tri-City 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

10 a.m.: IndyCar: Detroit Grand Prix qualifying FS1

4:30 p.m.: O’Reilly Series: Sports Illustrated Resorts 250 KSKN

Baseball, MLB

1:05 p.m.: Kansas City at Texas FS1

4:15 p.m.: Chicago Cubs at St. Louis Fox 28

7:10 p.m.: Philadelphia at L.A. Dodgers MLBN

7:10 p.m.: Arizona at Seattle SEAM

Baseball, NCAA Regionals

TBD: Washington State vs. Oregon / Yale TBD

Matchups TBD

9 a.m.: Teams TBD ESPN

9 a.m.: Teams TBD ESPNU

9 a.m.: Teams TBD ESPN2

Noon: Teams TBD ESPNU

Noon: Teams TBD ESPN

3 p.m.: Teams TBD ESPN2

3 p.m.: Teams TBD ESPNU

6 p.m.: Teams TBD ESPN2

6 p.m.: Teams TBD ESPNU

Basketball, NBA playoffs

5 p.m.: San Antonio at Oklahoma City NBC

Basketball, WNBA

5 p.m.: Indiana at Portland NBC

Football, UFL

Noon: Houston at Birmingham ESPN2

Golf

10:30 a.m.: PGA: Charles Schwab Challenge Golf

12:30 p.m.: Charles Schwab continued CBS

12:30 p.m.: LPGA: Shoprite Classic Golf

9 p.m.: LIV Golf South Korea Fox 28

Horse racing

11:30 a.m.: America’s Day at the Races FS1

Lacrosse, Premier Lacrosse League

10 a.m.: New York at Denver ABC

Soccer, men

9 a.m.: Champions League final: PSG vs. Arsenal CBS

3:30 p.m.: USL League One: Spokane at Portland (Maine) ESPN+

5 p.m.: CONCACAF Champions Cup: Tigres UANL at Toluca FS1

Soccer, women

10:30 a.m.: NWSL: Boston at Kansas City ION

1 p.m.: NWSL: Utah at Portland ION

3:30 p.m.: NWSL: Seattle at Washington ION

Softball, College World Series

Noon: Texas Tech vs. Tennessee ABC

4 p.m.: Alabama vs. Nebraska ESPN

Tennis

8 a.m.: French Open truTV

11 a.m.: French Open continued TNT / truTV

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

7:10 p.m.: Arizona at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NCAA Regionals

TBD: Washington State vs. Oregon/Yale 920-AM / 100.7-FM

Baseball, NWL

6:30 p.m.: Spokane at Tri-City 103.5-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

7:30 a.m.: Indy NXT: Detroit Grand Prix FS1

9:30 a.m.: IndyCar: Detroit Grand Prix Fox 28

Noon: NHRA Drag Racing: Potomac Nationals Fox 28

4 p.m.: NASCAR Cup Series: Cracker Barrel 400 Prime Video

Baseball, MLB

1:05 p.m.: N.Y. Yankees at Athletics MLBN

1:10 p.m.: Arizona at Seattle SEAM

4:20 p.m.: Chicago Cubs at St. Louis NBC

Baseball, NCAA Regionals

Matchups TBD

9 a.m.: Teams TBD ESPNU

9 a.m.: Teams TBD ESPN2

Noon: Teams TBD ESPN

Noon: Teams TBD ESPN2

Noon: Teams TBD ESPNU

3 p.m.: Teams TBD ESPN2

3 p.m.: Teams TBD ESPNU

6 p.m.: Teams TBD ESPN

6 p.m.: Teams TBD ESPN2

Basketball, WNBA

12:30 p.m.: Las Vegas at Golden State NBC

Football, UFL

9 a.m.: Orlando at D.C. ABC

3 p.m.: Louisville at Columbus Fox 28

Golf

10 a.m.: PGA: Charles Schwab Challenge Golf

Noon: Charles Schwab continued CBS

Horse racing

9 a.m.: America’s Day at the Races FS1

Soccer, men

12:30 p.m.: International friendly: United States vs. Senegal TBS

Soccer, women

10 a.m.: NWSL: San Diego at Chicago CBSSN

Softball, College World Series

Noon: Teams TBD ABC

4 p.m.: Teams TBD ESPN

Tennis

8 a.m.: French Open truTV

11 a.m.: French Open continued TNT / truTV

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

11 a.m.: Mariners Trident Talk 700-AM / 105.3-FM

1:10 p.m.: Arizona at Seattle 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

1:30 p.m.: Spokane at Tri-City 103.5-FM

All events subject to change