Spring sports 2024 high school all-league teams

Baseball Greater Spokane League 4A/3A

MVP: Brayten Ayers, jr., Mt. Spokane. Coach: Jeramie Maupin, Ridgeline.

First team: Easton Amend, sr. (Rid); Caden Andreas, so. (Rid); Eddie Dahle, so. (CV); Cooper Davis, sr. (MtS); Hunter Derr, sr. (GP); Nate Fitzpatrick, sr. (Rid); Quinn Hubbs, sr. (Che); Cooper Jeffries, sr. (LC); Anthony Karis, so. (GP); Kamden Lanphere, jr. (CV); Marco Longo, so. (Uni); Drew Rayment, sr. (MtS); Ben Wartinger, so. (Rid).

Second team: David Barnes, sr. (Mea); Briggs Beaudoin, jr. (GP); Jaxon Buckner, so. (GP); Kian Carruthers, jr. (NC); David Madsen, jr. (NC); Carter McPherson, sr. (Che); Tristan Pulliam, jr. (CV); AJ Russo, sr. (Mea); Cole Startin, sr. (Mea); Logan Spradling, jr. (Uni); Brennan Stevenson, sr. (Rid); Sam Weaver, sr. (Mea); Ty Webb, sr. (Mea); Connor Wood, jr. (GP); Max Workman, sr. (Mea).

Greater Spokane League 2A

MVP: Caleb Northcroft, Pullman. Coach: Kevin Agnew, Pullman; Jim Wasem, Rogers.

First team: P: Trace Green, sr. (Clk); Ethan Turley, jr. (WV); Calvin Heusser, sr. (Pul). C: Emmett Slagg, sr. (Clk). INF: John Macall, sr. (WV); Zach Wetmore, jr. (SP), Bodee Thivierge, sr. (Clk), Jackson Ables, jr. (Rog). OF: Joey Hecker, jr. (Pul); Tyler Yarger, jr. (SP); Logenn Storer, jr. (Rog). UTL: Brody Hart, sr. (WV). DH: Isaac Pagels, sr. (Pul).

Second team: P: Owen Norden, sr. (Rog); Roland Germain, jr. (SP); Simeon Mattingly, jr. (WV). C: Karim Gutierrez, sr. (Rog). INF: Jason SChumacher, sr. (SP); Brady Coulter, jr. (Pul); Cade Hill, sr. (Pul); Mason Allison, so. (SP). OF: Evan Lafferty, jr. (SP); Matthew Pugh, so. (SP); Brandon Spunich, jr. (WV). UTL: Ridge Bryant, jr. (SP). DH: Hayden Line, jr. (Clk).

Northeast A

MVP: Sadahiro Patterson, sr., Lakeside. Coach: Tim Klein, Lakeside.

First team: P: R.J. Gillaspy, jr. (DP); Bodie Ramsey, sr. (Fre); Kyle Bradfield, so. (Col). C: Jack Florence, jr. (Fre). 1B: Zeshawn Griffin, sr. (Lak). 2B: Cy Reeves, so. (Lak). SS: Nash McLean, jr. (Fre). 3B: Teagan Tobeck, sr. (DP). OF: Bergen Grissom, sr. (DP); Trevor Shupe, sr. (DP); Ian Thompson, so. (ML). DH: Jet Bateman, so. (Col). UTL: Andrew Roberts, sr. (ML).

Second team: P: Kam Claunch, sr. (Fre); Kale Long, jr. (Col); A.J. Michaud, so. (ML). C: Alec Biondo, sr. (Riv). 1B: Ethan Redberg, jr. (Col). 2B: Vance Coyner, jr. (Fre). SS: Caleb Kakuda, sr. (Lak). 3B: Gavin Zehm, jr. (Fre). OF: Evan Brinlee, so. (DP); Taylor Oliver, sr. (ML); Sam Mitchell, sr. (Col). DH: Braylon Dean, sr. (DP). UTL: Hank Kirkwood, jr. (New).

Northeast 2B

MVP: Cody Ells, Asotin. Coach: Scott Parrish, Colfax. Assistant: Perry Black, Asotin.

First team: P: Ryen McMillen (Che), JP Wigen (Col), Jacob Bell (NWC). C: Dakota Acosta (Che). 1B: Nolan Jeanneret (Che). INF: Bode Katzer (Che); Gavin Ells, jr. (Aso), Tate Nelson (Rea). OF: JJ Bodey, jr. (Col); Cody Inderrieden (Col); Jacob Bell (NWC). DH: Emeric Anderson (Col). UTL: Brody Boness (LRS).

Second team: P: Tysen Finch (Rea); Kaden Van Dyke, so. (NWC); Gavin Ells (Aso), Luke McGuire (Che). C: Cam Clovis (Aso). 1B: JJ Hodl (Lib), Preston Mortlock (NWC). INF: Ryan Waters (NWC), Miles Krausz (Che), Zane Johnson (KF). OF: Shade Krausz, jr. (Che); Emmitt McLaughlin (NWC), Luke McGuire (Che). DH: Justin Boyea (Aso). UTL: Sam Hall (Aso).

Northeast 1B

MVP: Dawson Baribault, Northport. Coach: Don Baribault, Northport.

First team: Caden Correia (ACH); Grayson Beal (ACH); Carter Pitts (ACH); Jameson Conley (ACH); Jaxon Baergen (ACH); John Pierce (ACH); Joey Beardslee (Nor); Pette Beardslee (Nor); Luke Judd (Nor); Preston Michel (WCK); Gavin DeBord (WCK); Jace Lavato (Wel); Grant Denison (Wel); Zach Claasen (Ode); Holden Iverson (Ode); Evan Olson (Cur); Travis Wellhousen (Spr).

Softball Greater Spokane League 4A/3A

MVP: Maliyah Mann, sr., University. Coach: Jon Schuh, University. Assistant: Duane Sorensen, University.

First team: P: Addison Jay, so. (MtS). C: Cassie Jay, sr. (MtS). INF: Natalie Singer, sr. (Uni); Makenzie Morris, so. (MtS); Abby Watkins, sr. (Uni); Sofia Morales, sr. (CV). OF: Ashlyn Carver, jr. (Uni); Jaycee Coffield, so. (Mead); Mia Ashcroft, jr. (Che). UTL: Kaidyn Howard, sr. (Uni). DH: Reese Jones-Ross, jr. (GP).

Second team: P: Aaliyah Yeldon, fr. (Rid). C: Bella Brischle, jr. (Mead). INF: Donyelle Strauss, jr. (Fer); Emme Bond, fr. (MtS); Zoey Rastall, sr. (GP); Charlie Stern, sr. (Mead). OF: Ainsley Buchanan, sr. (MtS); Lilly Main, jr. (MtS); Rhiannon Kilgore, fr. (LC), Hayden Wheeler, so. (Uni). UTL: Emma DeLeon, sr. (GP). DH: Izzy Heister, fr. (LC)

Greater Spokane League 2A

MVP: Crimson Rice, sr., Shadle Park. Coach: Kristin Wilson, Clarkston. Assistant: Luke Rice, Shadle Park.

First team: P: Emma McManigle, sr. (Clk). C: Joey Miller, jr. (Clk). INF: Jocelyn Weger, so. (EV); Brooke Blaydes, sr. (Clk); Courtney Brown, sr. (SP); Ryann Combs, jr. (Cla). OF: Leah Copeland, sr. (Clk); Ally VanWeerdhuizen, jr. (WV); Bethany Rinas, so. (SP). DP/Flex: Kirsten Phillips, jr. (Clk). UTL: Madi Keon, jr. (SP).

Second team: P: Bailey Dexter, sr. (Rog). C: Taylor Cromie, so. (Pul). INF: Shelby Swanson, jr. (EV); Murray Broemeling, sr. (Clk); Kennady Kunz, jr. (WV); Sierra Whitmore, fr. (EV). OF: Logan Green, so. (Pul); Haylee Kelly, so. (WV); Kinsey Rees, jr. (Pul). DP/Flex: Jaideyn Goard, jr. (Clk). UTL: Dakota Morris, so. (EV).

Northeast A

Offensive MVP: Emma Oergel, Riverside. Defensive MVP: Sammy Fausti, Deer Park. Pitcher of the year: Kaylee Ripke, Freeman. Coach: Roy Rose, Riverside.

First team: P: Olivia Oergel (Riv). C: Morgan Palmer (Col). INF: Kynlea Toner (Riv); Katie Sturm (Lak); Isabel Barry (ML); Lucy Lathrop (DP). OF: Ayanna Tobeck (Lak); Allison Lapano (Riv); Josie Swanberg (Riv). UTL: Izzy Cotner (Riv).

Second team: Delaney Newman (DP); Maddy Sumner (Col); Isabel Silva (Fre); Malia Reedy (Riv); Kylie White (ML); McKenna Finley (Fre); Skyler Struck (Col); Kaylee Winterroth (Riv); Paige Lochmiller (Fre); Bella Boyd (New); Kamryn Riese (DP); Maggie Leeper (Fre); Layla Armes (ML).

Northeast 2B

MVP: Jordyn Jeske, so. Liberty. Coach: Tessa Sams, Liberty. Assistant: Kaylee Arizimendi, Northwest Christian.

First team: Hannah Towne, so. (LRS); Katie Coriell, jr. (NWC). Cady Browne, sr. (Aso). Lauren Heinrich, sr. (NWC); Kaitlyn Waters, so. (NWC); Harley Hennigar, sr. (Col); Kariyah Strobel, sr (Lib); Annaka Edwards, jr. (KF); Kirsten Kesson, so. (Col).

Second team: Lily Kent, sr. (Che); Megan Melcher, sr. (LRS); Madisyn Cameron, jr. (LRS); ALyssa Kruger, jr. (Dav); Jesse Brumley, fr. (Lib); Brenna Gilchrist, jr. (Col); Aeowyn Armstrong, so. (LRS); Harlee Hennings, sr. (LRS); Kielena Nelson, sr. (Col); Kierra Nielson, so. (Aso).

Boys soccer Greater Spokane League 4A/3A

Offensive MVP: Rocky Wells, so., Mead. Defensive MVP: Max Wilson, sr., Lewis and Clark. Coach: Todd Slatter, Mt. Spokane.

First team: FWD: Andra Chaker, jr. (Rid); Wes Starley, sr. (Mea). MID: Braylon Helm-Renz, sr. (Rid); Nicolas Briet, sr. (MtS); Gavin Wunsch, jr. (MtS); Hank Bishopp, jr. (LC). DEF: Caden Thompson, sr. (Rid); Thatcher Hemphill, so. (Rid); Matthew Cong, sr. (MtS); Beau Butner, jr. (CV). GK: Jackson Havens, jr. (Mea).

Second team: FWD: Kevin Ng, jr. (CV); Cyrille Wangama, jr. (LC). MID: Harrison Chappell, sr. (Fer); Cole Kreider, fr. (Rid); Phoenix Sandbo, sr. (GP); Noah Estrada, so. (LC). DEF: Orion Munter, sr. (Fer); Lukas Loney, sr. (GP); RC Wells, sr. (Mea); Isaiah Vakaloloma, sr. (Rid). GK: Theo Stevenson, jr. (MtS).

Greater Spokane League 2A

Offensive MVP: Evan French, sr., Pullman. Defensive MVP: Leon Lange, sr., Pullman. Coach: Doug Winchell, Pullman.

First team: FWD: Cyler Petruso, sr. (WV); Hunter Anderson, sr. (EV). MID: Rylan Allen, sr. (WV); Tyler Pearson, sr. (SP); Clarens Dollin, jr. (Pul); Weston Fracz, jr. (EV). DEF: Parker Simpson, jr. (WV); Josiah Torres, jr. (Rog); Evan Rushing, jr. (Rog); Leo Hoffman, sr. (Pul); Nick Neville, so. (Pul).

Second team: FWD: Memphis Lake, sr. (SP). MID: Carson Bly, jr. (EV); Champ Bailey, jr. (WV); Trenten Lobdell, jr. (WV); Osvaldo Valdovinos, jr. (Rog); Kai Hirose, sr. (Pul). DEF: Stone Ausman, so. (Clk); Kohl Froelich, jr. (WV); Kingston Clark, so. (SP). GK: Sam Picicci, sr. (SP); Aaron Oatley, sr. (Pul).

Boys tennis Greater Spokane League 4A/3A

MVP: Tate Thatcher, jr., Lewis and Clark. Coach: Scott Wortley, Lewis and Clark.

First team: Bryce Lynd, jr. (Mea); John Guske, sr. (MtS); Robbie Wrigley, fr. (Mead); Charlie LaSalle, jr. (Fer); Tiernan Waggoner, fr. (GP); Shane Skidmore, sr. (Uni); Jackson Heib, so. (Rid); Charlie Ring, sr. (Mea); Kael Oos-MacFadden, jr. (LC); Rader Janout, sr. (LC).

Second team: Garrett Christiansen, jr. (Uni); James McConnell, sr. (Uni); Kairos Kolarsky, jr. (LC); Sheldon Hencz, jr. (Fer); Josh Knaggs, so. (Mead); Finnegan Scott, sr. (CV); Will Barclay, sr. (Mead); Zander Palm, sr. (Rid); Nate Shannon, so. (Mead); Riley Yates, so. (Uni).

Greater Spokane League 2A

MVP: Conner Kunz, jr. West Valley. Coach: John Kowatsch, Clarkston; Cody Wendt, Pullman.

First team: Aditya Bose-Bandyopadhyay, sr. (Pul); Ben Lee, sr. (Pul); Mir Park, jr. (Pul); Benson Plaster, sr. (SP); Kai Harker, sr. (Rog); Cody Whittle, so. (Clk); Alex Whittle, jr. (Clk); Orion Mastel, so. (WV); Devin Pierce, sr. (EV); Reed Newell, jr. (Pul); Xander VanTine, sr. (Clk).

Second team: Nathan Sutton, fr. (Pul); Daniel Schertenlieb, so. (Pul); Juan Morales, sr. (EV); Espen Williams, sr. (Clk); Cole McKenzie, so. (Clk); Valentin Borque-Martinez, jr. (Clk); Kimball Plaster, fr. (SP); Caleb Snider, sr. (Pul); Yassin Kusaibati, jr. (WV); William Busse, jr. (WV); Mason Kirby, sr. (Rog); Eli Border, jr. (Rog).

Northeast A

Singles MVP: Wyatt Smithson, sr., Deer Park. Doubles MVP: Jeffrey Pierson, sr./Will McDaniel, sr., Newport. Coach: Brandon McDaniel, Newport.

First team: Alex Watson, so. (Lak); Shane Grady, sr. (Lak); Jack Smith, sr. (ML); Aizea Dancel, fr. (ML); Chase Welch, so. (Riv); Mason Dell, so. (Riv); Jess Harrison, so. (ML); Gavin Soderberg, so. (ML); Braxton Welch, sr. (Riv); Preston Davis, jr. (New); Brody Rector, sr. (ML); Colin McPhillips, jr. (Fre).

Northeast 2B

Singles: MVP: Robert Defrost, St. Greorge. First team: Isaac Kos, St. George. Doubles: MVP: Bryson Morales and Hunter Brashler, Chewelah. First team: Silas Warren and Enrique Nevarez, Chewelah.

Girls tennis Greater Spokane League 4A/3A

MVP: Kailee Alteneder, jr., University. Coach: Julene Osborn, University.

First team: Lexi Mattox, so. (Mea); Madison Orr, jr. (Uni); Kaile Shalby, sr. (CV); Josie Kellogg, jr. (Mead); Emma Chow, sp. (LC); Almina Zukic, jr. (MtS); Anne Camp, sr. (GP); Ava Bunney, jr. (MtS); Nika Rossow, sr. (Fer); Mattie Resleff, sr. (LC).

Second team: Charlotte Burns, jr. (LC); Devyn Hoppe, so. (Mead); Summer Bates, sr. (Uni); Daphne Rabinovitch, so. (LC); Devony Damiano, sr. (Uni); Gabby Haigh, sr. (CV); Sam White, sr. (Fer); Abby Liezen, jr. (NC); Rachael Jones, fr. (Fer); Svetlana Wickham, jr. (Rid).

Greater Spokane League 2A

MVP: Diana Gutierrez, jr., Pullman. Coach: Marge Denton, Clarkston.

First team: Gabie Mills, jr. (Clk); Olivia Gustafson, sr. (Clk); Ella Leavitt, jr. (Clk); Danielle Cozzetto, jr. (SP); Brynlee Ordinario, so. (WV); Sutton Nordhus, jr. (WV); Lynnsey Bjorn, sr. (Pul); Jasmine Thapa, sr. (Pul); Fasai Xiong, jr. (EV); Kayla Frei, sr. (Clk); Eloise Teasley, sr. (Clk).

Second team: Skyler Werner-Ashpaugh, sr. (EV); Kaitlynn Hathaway, sr. (EV); Amelia Farina, jr. (WV); Amy Fugh, jr. (Pul); Jamie Blankenagel, so. (SP); Thada Pow, jr. (Rog); Payton Remington, jr. (Rog); Daniella Lucas, so. (Clk); Rachel Gall, fr. (Clk); Johanna Mueller, so. (Pul).

Northeast A

Singles MVP: Addie Russell, jr., Deer Park. Doubles MVP: Avery Haff, sr./Abi Boykin, sr., Lakeside. Coach: Dave Dillingham, Lakeside.

First team: Emma Hollen, jr. (Fre); Claire Berryman, jr. (Fre); Abby Lytle, sr. (Col); Kristen King, jr. (Col); Ava Van Veen sr. (DP); Sophia Stott, sr. (New).

Northeast 2B

Singles: MVP: Avi Sahota, Chewelah. First team: Simi Sahota, Chewelah. Doubles: MVP: Kalea Schlenker and Reagan Heller, St. George. First team: Cora Grooms and Trinity Ross, Chewelah.

Boys golf Greater Spokane League 4A/3A

Co-MVP: Cam Cantillana, jr., Mead; Teigen Brill, so., North Central. Coach: Dennis Dougherty, Gonzaga Prep.

First team: Justin Krasselt, fr. (Che); Jack Brigham, so. (LC); Dillon Schrock, jr. (GP); Michael Pirrie, so. (LC); Ben Barrett, so. (Mea); Ryan Howe, fr. (Che); Matthew Hughes, jr. (GP); John Malsam, jr. (GP); Geo Pirrie, sr. (LC).

Second team: Stetson Gilbert, sr. (MtS); Chase Sturgis, so. (CV); Ethan Miller, sr. (Fer); Henry Staples, sr. (LC); Owen Packebush, jr. (Rid); Tanner Smith, sr. (Rid). Ridgeline Senior.

Greater Spokane League 2A

MVP: Parker Legreid, jr., Pullman. Coach: Parker Ruehl, Pullman.

First team: Trae Frederickson, jr. (Pul); Wyatt Hart, sr. (Rog); Parker Lee, jr. (Pul); Keason Silva, sr. (WV); Rawley Larkin, jr. (Pul).

Second team: Karson Wieser, sr. (Pul); Teegan Martinez, so. (EV); Ryder Saville, fr. (WV); Karson Dunlap, jr. (Pul); Christian Spencer, so. (Clk).

Girls golf Greater Spokane League 4A/3A

MVP: Amanda Nguyen, jr., Lewis and Clark. Coach: Michelle Grafos, Lewis and Clark.

First team: Amanda Nguyen, jr. (LC); Mia Bontrager, sr. (MtS); Lisette Durkin, jr. (GP); Brooke Bloom, sr. (Mea); Carolyn Rose, jr. (Rid); Eve Parker, so. (LC); Madi Rickel, sr. (LC); Maira Frank, fr. (GP); Anna Morse, sr. (Fer).

Second team: Tanlyn Donahoe, sr. (Mea); Katie Codd, sr. (GP); Ally Nelson, sr. (LC); Chloe Hamilton, fr. (Rid); Kate Mulligan, jr. (Rid); Alivia Lanphere, sr. (CV).

Greater Spokane League 2A

MVP: Spencer Cerenzia, sr., West Valley. Coach: John Willy, Pullman.

First team: Melia Cerenzia, so. (WV); Ryliann Bednar, sr. (Pul); Faith Sampson, jr. (Pul); Mataline Rink, sr. (Pul); Emma Bobo, jr. (Pul).

Second team: Alanis Bobo, fr. (Pul); Lily Somers, so. (Clk); Isabelle Brinkman, so. (Pul); Sophia Carney, sr. (SP); Esther Pokhodun, sr. (WV).

Boys track and field Greater Spokane League 4A/3A

Sprinter MVP: Dominic Corley, sr., Mead. Distance MVP: Kade Brownell, jr., Mt Spokane. Hurdler MVP: Cameron Dewey, sr., North Central. Thrower MVP: Evan Berg, sr., Mead. Jumper MVP: Kadmiel Lopez, sr., Mead. Coach: Michael Johnston, Lewis and Clark.

First team: 100: Dominick Corley, sr. (Mea). 200: Dominick Corley, sr. (Mea). 400: Jake Trefry, sr. (Uni). 800: Parker Westermann, jr. (MtS). 1,600: Kade Brownell, jr. (MtS). 3,200: Kade Brownell, jr. (MtS). 110h: Jaeland Leman, jr. (Mea). 300h: Cameron Dewey, sr. (NC). 4x100: Lewis and Clark (Colin Sheehan, Romin Saleki, Elijah Nelson, Rashaun Engel). 4x400: University (Logan Noble, Brayden Godfrey, Jeffrey Whitman, Jake Trefry). Shot: Kale Kardonsky, sr. (Rid). Discus: Simon Rosselli, so. (Mea). Javelin: Evan Berg, sr. (Mea). High jump: Brandon Gutzwiler, sr. (CV). Pole vault: Kyle Worthy, sr. (LC). Long jump: Eugene Hennequin, sr. (Che). Triple jump: Joseph Hilton, so. (CV).

Second team: 100: Rashaun Engel, so. (LC). 200: Nikko Alexander, so. (GP). 400: Nikko Alexander, so. (GP). 800: Kade Brownell, jr. (MtS). 1,600: Micaiah Aden, jr. (NC). 3,200: Calvin Hilton, jr. (Che). 110h: Cameron Dewey, sr. (NC). 300h: Aidan Grenier, jr. (MtS). 4x100: Mead (JJ Leman, Eamon Gamon, Matt McShane, Braden Powers). 4x400: Gonzaga Prep 3:25.0 (Alex Scott, Preston Yim, Nic Capri, Nikko Alexander). Shot: Spencer Dery, sr. (MtS). Discus: Daden Lewis, jr. (Rid). Javelin: Canyon Smith, sr. (CV). High jump: Nicholas Janke, sr. (GP); Braden Powers, jr. (Mea); Wilson Hash, sr. (LC); Gage Anderson, jr. (LC); Noah Warnica, sr. (Fer). Pole vault: Kadmiel Lopez, sr. (Mea). Long jump: Kadmiel Lopez, sr. (Mea). Triple jump: Noah Warnica, sr. (Fer).

Greater Spokane League 2A

Coach: Nathan Clayton, Shadle Park.

First team: 100: Aaron Kinsey (Rog). 200: Aaron Kinsey (Rog). 400: Alex Munteanu (Rog). 800: Judah Fitzgerald (Pul). 1,600: Tony Belko (WV). 3,200: Tony Belko (WV). 110h: William Newell (SP). 300h: William Newell (SP). 4x100: Rogers (Orlando Moore, Alex Munteanu, Michael Sanders, Aaron Kinsey). 4x400: Rogers (Triston Bates, Hartman Warrick, Alex Munteanu, Aaron Kinsey). Shot: Logan Ihle (EV). Discus: Cooper Henkle (WV). Javelin: Cooper Henkle (WV). High jump: Parker Munns (WV). Pole vault: Chris Druffel (Pul). Long jump: Nathan Somers (Cla). Triple jump: Nathan Somers (Cla).

Second team: 100: Alex Munteanu (Rog). 200: William Newell (SP). 400: Luke Siler (Cla). 800: Evan Anderson (Pul). 1,600: Peter Jobson (Pul). 3,200: Becks Bird (SP). 110h: Talan Hughes (EV). 300h: Talan Hughes (EV). 4x100: Shadle Park (Christian Walters, Arius Esiwini, William Newell, Kaden Hooper). 4x400: West Valley (Shawn O’Gara, Erik Borg, Levi Barham, Parker Munns). Shot: Trey Raiford (WV). Discus: Samuel Sears (Pul). Javelin: Cameron LaValley (Rog). High jump: Alex Peabody (Rog). Pole vault: Darryl Fu (Pul). Long jump: Joshua Reed (Rog). Triple jump: Joshua Reed (Rog).

Northeast A

First team: 100: Shaun Wilson (Riv). 200: Shaun Wilson (Riv). 400: Oz Melzer (Lak). 800: Hayden Luzier (ML). 1,600: Cade Spencer (Riv). 3,200: Cade Spencer (Riv). 110h: Tre Schimmels (Lak). 300h: Trenton Sandborn (Fre). 4x100: Lakeside (Oz Melzer, Bryan Delzer, Brady Nine, Brody Doran). 4x400: Freeman (Tyce Gilbert, Luke Whitaker, Barrett Poulsen, Sage Gilbert). Shot: Ethan Stueckle (Lak). Discus: Mel Hatch (Lak). Javelin: Jett Winger (Lak). High jump: Trenton Sandborn (Fre). Pole vault: Kanoa Rogan (Fre). Long jump: Keoni Rogan (Fre). Triple jump: Damien Hamberg (New).

Second team: 100: Gavin Carnahan (DP). 200: Oz Melzer (Lak). 400: Brody Doran (Lak). 800: Tom Smith (Lak). 1,600: Barrett Poulsen (Fre). 3,200: Barrett Poulsen (Fre). 110h: Trenton Sandborn (Fre). 300h: Tyce Gilbert (Fre). 4x100: Deer Park (Davin Kemano, Gavin Carnahan, Kyle Naccarato, Shaun Naccarato). 4x400: Lakeside (Brody Doran, Jaden Cox, Tre Schimmels, Oz Melzer). Shot: Taigen Mitchem (New). Discus: Ronan Sherman (New). Javelin: Ryan Clayden (Riv). High jump: Chuks Okemgbo (ML). Pole vault: Jole Lyons (Riv), Sam Brown (DP). Long jump: Sage Gilbert (Fre). Triple jump: Isaiah Ortiz (Col).

Girls track and field Greater Spokane League 4A/3A

Sprinter MVP: Preslie Young, sr., Ridgeline. Distance MVP: Raegan Borg, sr., Mead. Hurdler MVP: Kayli Eastham, so., Mt. Spokane. Thrower MVP: Addy MacArthur, jr., University. Jumper MVP: Aylah Cornwall, fr. (GP). Coach: Todd Hawley, University.

First team: 100: Nevaeh Jones, jr. (LC). 200: Preslie Young, sr. (Rid). 400: Natalie Wright, fr. (GP). 800: Kyla Roberts, so. (Uni). 1,600: Raegan Borg, sr. (Mea). 3,200: Raegan Borg, sr. (Mea). 100h: Natalie Richards, so. (Che). 300h: Kayli Eastham, so. (MtS). 4x100: .Gonzaga Prep (Olivia McIntyre, Hannah Boyum, Kaylin McMahon, Aylah Cornwall). 4x200: Ridgeline (Alexandra House, Emma Mostek, Preslie Young, Izzie Olson). 4x400: Gonzaga Prep (Natalie Wright, Jolina Olson, Teagan Rucker, Aylah Cornwall). Shot: Addy MacArthur, jr. (Uni). Discus: Addy MacArthur, jr. (Uni). Javelin: Mercedes Gilroy, fr. (Mea). High jump: Karolina Flanagan, so. (GP). Pole vault: Dezlyn Lundquist, jr. (Mea). Long jump: Aylah Cornwall, fr. (GP). Triple jump: Aylah Cornwall, fr. (GP).

Second team: 100: Preslie Young, sr. (Rid). 200: Nevaeh Jones, jr. (LC). 400: Hallie Mendenhall, so. (CV). 800: Raegan Borg, sr. (Mea). 1,600: Katie Lubbe, jr. (LC). 3,200: Charlotte Cullen, sr. (Mea). 100h: Davina Kostecka, jr. (CV). 300h: Teryn Gardner, sr. (Mea). 4x100: Mt. Spokane (Cora Murray, Makenna Ritter, Kayli Eastham, Laine Gardner). 4x200: Gonzaga Prep (Aylah Cornwall, Kaylin McMahon, Hannah Boyum, Jolina Olson). 4x400: Ridgeline (Madelyn Hutyler, Emma Mostek, Preslie Young, Izzie Olson). Shot: Cale Stinebaugh, jr. (Fer). Discus: Clara Browne, sr. (Che). Javelin: Joy Assonken, sr. (Che). High jump: Katherine Evans, sr. (LC). Pole vault: Brooklyn Lawrence, jr. (NC). Long jump: Hala Streufert-Greene, jr. (LC). Triple jump: Ella Brinkman, jr. (Fer).

Greater Spokane League 2A

Coach: Shane Toy, East Valley.

First team: 100: Madison Claar (SP). 200: Lauren Matthew (WV). 400: Veronica Garcia (EV). 800: Logan Hofstee (EV). 1,600: Logan Hofstee (EV). 3,200: Logan Hofstee (EV). 100h: Weather Salinas-Taylor (EV). 300h: Hayden Anderson (EV). 4x100: East Valley (Hayden Anderson, Weather Salinas-Taylor, Taylor A’Niya Shaw, Ashlynn Deaton). 4x200: Shadle Park (Aubrey Dunn, Jade Lipscomb, Maya Burnette, Madison Claar). 4x400: West Valley (Kyia Silva, Hadassah Duff, Quincy Andrews, Lauren Matthew). Shot: Lily Sullivan (EV). Discus: Lily Sullivan (EV). Javelin: Rachel Jones (SP). High jump: McKenzie Sargent (WV). Pole vault: Josie Anselmo (SP). Long jump: Izabela Sullivan (EV). Triple jump: Izabela Sullivan (EV).

Second team: 100: Emily Peabody (Rog). 200: Madison Claar (SP). 400: Lauren Matthew (WV). 800: Ada Harris (Pul). 1,600: Hadassah Duff (WV). 3,200: Camryn Tellez (SP). 100h: Jennabee Harris (Pul). 300h: Jennabee Harris (Pul). 4x100: Rogers (Zaquiyah Tomeo, Emily Peabody, Kiera Smith, Akeelis Muhammad). 4x200: Rogers (Akeelis Muhammad, Zaquiyah Tomeo, Emily Peabody, Kiera Smith). 4x400: East Valley (Hayden Andersen, Maliah Cabbage, Ashlynn Deaton, Veronica Garcia). Shot: Jadyn Thomas (EV). Discus: Kaylee Phipps (EV). Javelin: Abbey Flerchinger (SP). High jump: Jordan Cassetto (Cla). Pole vault: Olivia Amen (EV). Long jump: Alaya Nash (Cla). Triple jump: Oluwatomisin Oloniyo (Pul).

Northeast A

First team: 100: Brooklyn Stueckle (Lak). 200: Lainee Higgins (Lak). 400: Tea Simonson (Lak). 800: Tea Simonson (Lak). 1,600: Sadie Meyring (Lak). 3,200: Olivia Divine (Lak). 100h: Kalista Malone (Col). 300h: Kalista Malone (Col). 4x100: Freeman (Megan Flaig, Dakota Daines, Rylee Russell, Fiona Anderson). 4x200: Freeman (Megan Flaig, Rylee Russell, Fiona Anderson, Dakota Daines). 4x400: Lakeside (Macy Cummings, Sadie Meyring, Rylee Darnold, Tea Simonson). Shot: Chiche Okemgbo (ML). Discus: Chiche Okemgbo (ML). Javelin: Reese Owen (Lak). Pole vault: Fiona Anderson (Fre). Long jump: Dakota Daines (Fre). Triple jump: Nicole DuPont (Fre).

Second team: 100: Maya Tucker (DP). 200: Autumn Trout (ML). 400: Andee Kroiss (Col). 800: Zaidence Zier (Col). 1,600: Delilah Ceparano (Riv). 3,200: Sadie Meyring (Lak). 100h: Lacy Crabtree (Lak). 300h: Lacy Crabtree (Lak). 4x100: Lakeside (Brooklyn Stueckle, Rylee Darnold. Macy Cummings, Lacy Crabtree). 4x200: Lakeside (Macy Cummings, Brooklyn Stueckle, Rylee Darnold, Lainee Higgins). 4x400: Colville (Olivia Ortner, Kalista Malone, Eliza Fazzari, Andee Kroiss). Shot: Athena Jones (Riv). Discus: Camille Hatch (Lak). Javelin: Ashlyn Kreuch (Lak). Pole vault: Dakota Daines (Fre). Long jump: Alicia Zinnerman (Lak). Triple jump: Chiche Okemgbo (ML).