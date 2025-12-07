On the air
Monday’s TV Highlights
Basketball, NBA
4:30 p.m.: Phoenix at Minnesota Peacock
Football, NFL
5:15 p.m.: Philadelphia at L.A. Chargers ABC
Hockey, NHL
4:30 p.m.: Tampa Bay at Toronto NHL
Soccer, men’s club
Noon: EPL: Wolverhampton at Manchester United USA
Soccer, women’s NCAA Tournament
4 p.m.: Stanford at Florida State ESPNU
Monday’s Radio Highlights
Football, NFL
5:15 p.m.: Philadelphia at L.A. Chargers 700-AM / 105.3-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
All events subject to change