The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
Current Temperature
99°F
Current Conditions
Clear sky
View complete weather report

Color Scheme

Subscribe now

On the Air

Add Spokesman-Review on Google

Thursday’s TV Highlights

Baseball, MLB

9 a.m.: San Diego at Atlanta MLBN

3:30 p.m.: Kansas City at Detroit MLBN

Basketball, TBT

4 p.m.: Hall In vs. Boeheim’s Army FS1

6 p.m.: The Enchantment vs. AfterShocks FS1

Cycling

3:35 a.m.: Tour de France (Stage 18) Peacock

Football, CFL

6 p.m.: Edmonton at Saskatchewan CBS Sports

Golf

1:30 a.m.: LPGA: Women’s Scottish Open Golf

5:30 a.m.: Champions: The Senior Open Golf

1 p.m.: PGA: 3M Open Golf

Softball, Little League World Series

9 a.m.: New England region ESPN

10:45 a.m.: Northwest region ESPN

12:30 p.m.: Mid-Atlantic region ESPN

2:15 p.m.: West region ESPN

Thursday’s Radio Highlights

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Tri-City at Spokane 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change