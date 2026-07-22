On the Air
Thursday’s TV Highlights
Baseball, MLB
9 a.m.: San Diego at Atlanta MLBN
3:30 p.m.: Kansas City at Detroit MLBN
Basketball, TBT
4 p.m.: Hall In vs. Boeheim’s Army FS1
6 p.m.: The Enchantment vs. AfterShocks FS1
Cycling
3:35 a.m.: Tour de France (Stage 18) Peacock
Football, CFL
6 p.m.: Edmonton at Saskatchewan CBS Sports
Golf
1:30 a.m.: LPGA: Women’s Scottish Open Golf
5:30 a.m.: Champions: The Senior Open Golf
1 p.m.: PGA: 3M Open Golf
Softball, Little League World Series
9 a.m.: New England region ESPN
10:45 a.m.: Northwest region ESPN
12:30 p.m.: Mid-Atlantic region ESPN
2:15 p.m.: West region ESPN
Thursday’s Radio Highlights
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Tri-City at Spokane 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
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