On the Air
Thursday’s TV Highlights
Baseball, MLB
9 a.m.: Kansas City at Tampa Bay MLBN
9:35 a.m.: Seattle at Pittsburgh SEAM
4 p.m.: N.Y. Yankees at Boston or Texas at Toronto MLBN
Basketball, WNBA
4 p.m.: Los Angeles at Toronto Prime Video
7 p.m.: Dallas at Las Vegas NBATV
Golf
4 a.m.: DP World: Italian Open Golf
8 a.m.: Women’s PGA Championship Golf
Noon: PGA: Travelers Championship Golf
3 p.m.: Women’s PGA Championship Golf
Soccer, men, FIFA World Cup
1 p.m.: Curacao vs. Ivory Coast FS1
1 p.m.: Ecuador vs. Germany Fox 28
4 p.m.: Japan vs. Sweden Fox 28
4 p.m.: Tunisia vs. Netherlands FS1
7 p.m.: Paraguay vs. Australia FS1
7 p.m.: Turkiye vs. United States Fox 28
Thursday’s Radio Highlights
Baseball, MLB
9:35 a.m.: Seattle at Pittsburgh 700-AM / 105.3-FM
Baseball, NWL
6:35 p.m.: Tri-City at Spokane 103.5-FM
Sports talk
6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM
3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM
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