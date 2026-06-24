The Spokesman-Review Newspaper
The Spokesman-Review Newspaper The Spokesman-Review
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883
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On the Air

Thursday’s TV Highlights

Baseball, MLB

9 a.m.: Kansas City at Tampa Bay MLBN

9:35 a.m.: Seattle at Pittsburgh SEAM

4 p.m.: N.Y. Yankees at Boston or Texas at Toronto MLBN

Basketball, WNBA

4 p.m.: Los Angeles at Toronto Prime Video

7 p.m.: Dallas at Las Vegas NBATV

Golf

4 a.m.: DP World: Italian Open Golf

8 a.m.: Women’s PGA Championship Golf

Noon: PGA: Travelers Championship Golf

3 p.m.: Women’s PGA Championship Golf

Soccer, men, FIFA World Cup

1 p.m.: Curacao vs. Ivory Coast FS1

1 p.m.: Ecuador vs. Germany Fox 28

4 p.m.: Japan vs. Sweden Fox 28

4 p.m.: Tunisia vs. Netherlands FS1

7 p.m.: Paraguay vs. Australia FS1

7 p.m.: Turkiye vs. United States Fox 28

Thursday’s Radio Highlights

Baseball, MLB

9:35 a.m.: Seattle at Pittsburgh 700-AM / 105.3-FM

Baseball, NWL

6:35 p.m.: Tri-City at Spokane 103.5-FM

Sports talk

6 a.m.: Brock and Salk 700-AM / 105.3-FM

3 p.m.: Wyman and Bob 700-AM / 105.3-FM

All events subject to change