Fall 2022 high school sports all-league teams for Greater Spokane League and Eastern Washington

The All-Greater Spokane League 4A/3A football offense first team: Front: Timmy McCann (Gonzaga Prep), Nick Bankey (Gonzaga Prep), Coach Bob Cassano (Gonzaga Prep), Patrick Reilly (Gonzaga Prep), Jacob Gatlin (Mead). Middle: Kordell Laher (Cheney), Kade Parbon (Lewis and Clark), Bode Gardner (Mt. Spokane), Gavin Wideman (Mt. Spokane), TJ Haberman (Mead), Johnny Talarico (Mead). Back: Hudson Dayton (Central Valley), Dylan Gravelle (Central Valley), Aidan Labrosse (Central Valley), Thomas Neel (University), Malaki Miller (University), Gentz Hilburn (Lewis and Clark). (Kathy Plonka/The Spokesman-Review)

All-league teams for the Greater Spokane League, Northeast A, Northeast 2B, Northeast 1B and Southeast 1B leagues.

FOOTBALL GSL 4A/3A

Offensive MVP: Gentz Hilburn, sr., Lewis and Clark. Defensive MVP: Brandon Thomas, sr., Central Valley. All-purpose MVP: Johnny Talarico, sr., Mead. Coach: Terry Cloer, Mt. Spokane. Assistant: Bob Cassano, Gonzaga Prep. Frosh coach: Andrew Lipsker, Lewis and Clark.

Offense

First team: QB: TJ Haberman, jr. (Mea); Dylan Gravelle, sr. (CV). RB: Nick Bankey, sr. (GP); Malaki Miller, sr. (Uni). WR: Kordell Laher, jr. (Che); Bode Gardner, jr. (MtS); Hudson Dayton, sr. (CV). OL: Patrick Reilly, sr. (GP); Timmy McCann, sr. (GP); Jacob Gatlin, sr. (Mea); Gavin Wideman, sr. (MtS); Kade Parbon, sr. (LC); Thomas Neel, sr. (Uni). K: Aidan Labrosse, sr. (CV).

Second team: QB: Colby Danielson, sr. (Mea). RB: Sam Ohman, sr. (GP); Lilomaiava Mikaele, sr. (GP); Kole LeGrant, jr. (Rid). WR: Kaden Harken, jr. (CV); Keenan Kuntz, sr. (Mea); Max Workman, sr. (Mea). OL: Drake Watko, sr. (GP); Mick McGann, sr. (GP); Mitchell Siwinski, sr. (GP); Cole Palmer, sr. (Che). K: Quinton Pacheco, sr. (Mea).

Defense

First team: DL: Luke Miller, sr. (GP); Jarom Liljenquist, sr. (MtS); Lucas Reynolds, sr. (Uni); Beckham Montez, sr. (Mea). LB: Jackson Crocker, sr. (GP); Jackson Hale, sr. (MtS); Zach McMurtrey, sr. (CV); Chris Grosse, sr. (Mea). DB: Dominic Longo, sr. (Uni); Tommy Mickelson, sr. (LC); Colby Thomas, sr. (Mea); Bradley Runge, sr. (MtS). P: Tre Buchanan, sr. (Uni).

Second team: DL: Cavan McKeirnan, sr. (GP); Braiden Hall, jr. (LC); Gavin Wideman, sr. (MtS); Jamison Emery, jr. (Mea); Dylan McCain, jr. (Fer). LB: Daren Airey, sr. (MtS); Micah Ragaza-Bourassa, sr. (Che); Deakon Sell, jr. (Rid); Kade Parbon, sr. (LC). DB: Owen Scott, sr. (Che); Carson Kelly, sr. (MtS); Landen Quesnell, jr. (Rid); Jalen King, sr. (Uni). P: Reese Carlson, sr. (MtS).

GSL 2A

Offensive MVPs: Raesean Eaton, sr., West Valley; Carter Steinwand, jr., Clarkston. Defensive MVP: Tommy Price, sr., West Valley. All-purpose MVP: Landon Taylor, sr., Clarkston. Coach: Mike Dewey, Rogers. Assistant: Doug Semler, West Valley. Frosh coach: Dallas Jones, North Central.

Offense

First team: QB: Tre Dickerson, sr. (SP). RB: Beckett Ensminger, sr. (SP); Judah Clark, sr. (WV); Tiger Carringer, sr. (Cla); Terran Page, so. (Pul). WR: Jordan Dever, sr. (SP); Grady Walker, jr. (WV); Tanner Barbour, sr. (Pul); Mason Brown, jr. (Cla). OL: Ryis Beach-Scott, jr. (WV); Ian Moore, jr. (Cla); Mekhi Burgess, jr. (Rog); Kenny Hutchinson, sr. (SP); Reece Pettitt, jr. (Pul). K: Carlens Dollin, sr. (Pul).

Second team: QB: Deon Kinsey, jr. (Rog). RB: Ikaika Millan, sr. (Cla); Terran Page, jr. (Pul). WR: Gordon Warrick, sr. (Rog); Ja’Shon Moore, jr. (Rog); Champ Powaukee, jr. (Pul); Kam Odell, sr. (SP). OL: Trey Raiford, so. (WV); Alexander Shaw, sr. (NC); Jeff Olerich, sr. (Cla); Luke Owens, sr. (SP); Austin Hunt, jr. (Pul). K: Memphis Lake, jr. (SP).

Hon. mention: QB: Diesel Wilkinson, jr. (EV). RB: Aryq Griffey, sr. (Rog); Henry Reese, sr. (Pul). K: Nick Elliott, fr. (NC).

Defense

First team: DL: Jackson Bale, sr. (WV); Sage Lone Bear, jr. (Cla); Kaden Watts, sr. (SP); Cotton Sears, sr. (Pul). LB: Josh Hoffman, so. (Cla); Ikaika Millan, sr. (Cla); Max McCloy, sr. (Pul); Dylan Couch, sr. (Pul). DB: Ashton Zettle, sr. (WV); Mason Brown, jr. (Cla); Jordan Dever, sr. (SP); Hunter Ashby, sr. (Pul). P: Beckett Ensminger, sr. (SP).

Second team: DL: Czkar Washington, so. (WV); Dylan Heid, sr. (WV); Jeff Olerich, sr. (Cla); Trevaun Barrett, so. (Rog). LB: Kiah Jones, sr. (Rog); Dylan Gamble, sr. (EV); Jake Barker, sr. (WV); Joey Barber, sr. (SP). DB: Reese Hansen, sr. (WV); Owen Spendlove, sr. (EV); Deon Kinsey, jr. (Rog). P: Jacob Hernandez, jr. (SP).

Hon. mention: DL: Carson Eickstadt, so. (SP). DB: Tarin Fields, fr. (EV); Jacob Boston, sr. (SP); Nick Elliott, fr. (NC).

Northeast 1A

Offensive MVP: Kole Hunsaker, sr., Lakeside. Defensive MVP: Beon Phelps, sr., Freeman. Coach: Greg Mace, Colville. Assistant: Nick Brown, Deer Park.

Offense

First team: QB: Boen Phelps, sr. (Fre). RB: Nolan Loosier, sr. (New); Sadahiro Patterson, jr. (Lak). WR: Colby McEvoy, sr. (Col); Ryan Delcour, sr. (Fre); Allan McKeraghan, sr. (Col); Luke Pedersen, sr. (Lak). TE: Calvin Mikkelsen, jr. (Lak). OL: Nolan Pierce, sr. (New); Ryan Pierce, sr. (Col); Brock Martin, sr. (Riv); Ethan Stueckle, jr. (Lak); Ben Watson, sr. (Lak). K: Jake Gaffaney, jr. (Riv).

Second team: QB: Cole Roy, sr. (Col). RB: Kanoa Rogan, jr. (Fre); Tyler Lenz, jr. (Riv). WR: Decader Bird, jr. (DP); Reed Hicks, sr. (Fre); Coldin Ackerman, sr. (Riv). TE: Emmet Marshall, sr. (Col). OL: Gavin Chaffee, sr. (ML); Ethan Hernandez, jr. (Fre); Jayden Lentz, sr. (Fre); Austin Gallagher, sr. (Riv); Donny Reed, sr. (Lak). K: Johnny Reeves, so. (Col).

Defense

First team: DL: Oz Melzer, jr. (Lak); Cameron Burnham, sr. (Riv); Gavin Jaeger, sr. (Riv); Brock Martin, sr. (Riv); Ryan Pierce, sr. (Col). LB: Calvin Mikkelsen, jr. (Lak); Emmet Marshall, sr. (Col); Reed Hicks, sr. (Fre); Dailyn Poston, sr. (Fre). DB: Sadahiro Patterson, jr. (Lak); Tomio Yamado, jr. (Lak); Sage Gilbert, jr. (Fre); Ryan Delcour, sr. (Fre). P: Boen Phelps, sr. (Fre). Ret: Sadahiro Patterson, jr. (Lak).

Second team: DL: Jackson Grover, sr. (Fre); Aaron Desroches, sr. (Riv); Jeffrey Pierson, jr. (New); Hunter Gleave, jr. (Col); Ryan Howie, sr. (Lak). LB: Luke Pedersen, jr. (Lak); Liam Bogle, jr. (DP); Tristian Davis, jr. (Riv); Issiah Porter-Mills, jr. (Col). DB: Josh Henry, jr. (ML); Kole Hunsaker, sr. (Lak); Colby McEvoy, sr. (Col); Hayden Fatherree, sr. (Fre); Decader Bird, jr. (DP). P: Ronan Sherman, jr. (New). Ret: Jake Gaffaney, jr. (Riv).

Northeast 2B

Coach: Brian Harrington, Liberty. Assistant: Brian Goodwin, Liberty.

First team: QB: Jake Jeske, sr. (Lib). RB: Kruz Katzer, sr. (Che); Mason Gilchrist, sr. (Col). WR: Hayden Melcher, sr. (LRS); Cody Gilroy, sr. (Che). Flex: Hunter Dinkins, sr. (LRS). OL: Brandon Finau, sr. (Lib); Hayden Stone, sr. (LRS); Sampson Marshall, sr. (Che); Jonathan Holdway, jr. (Rea); Wyatt Telecky, sr. (Dav). K: Brandon Finau, sr. (Lib).

Second team: QB: Clay Jeanneret, sr. (Che); Chase Galbreath, sr. (LRS). RB: Brody Boness, so. (LRS); Brock Kinch, jr. (LRS); Ashton Strobel, sr. (Lib). WR: Eli Larson, sr. (Che); Brennick Soliday, sr. (Dav). Flex: Zach Bowman, sr. (Che). OL: Justin Boyea, jr. (Aso); Drew VanTine, sr. (Col); Clae Holling, jr. (Lib); Hunter Lindsey, sr. (NWC); Blake Esser, sr. (LRS).

Defense

First team: DL: Wyatt Telecky, sr. (Dav); Hunter Dinkins, sr. (LRS); Hayden Stone, sr. (LRS); Brandon Finau, sr. (Lib). LB: Mason Gilchrist, sr. (Col); Jake Jeske, sr. (Lib); Sam Schneider, sr. (Dav). DB: Ashton Strobel, sr. (Lib); Zach Bowman, sr. (Che); Hayden Melcher, sr. (LRS). Flex: Evan Gunning, sr. (Dav). P: Jacob Bell, jr. (NWC). Ret: Brock Kinch, jr. (LRS).

Second team: DL: Jude Hahn, sr. (Col); Tyler Pettigrew, jr. (Che); Armando Morales, sr. (Che); Jonathan Holdway, jr. (Rea). LB: Brody Boness, so. (LRS); Brock Kinch, jr. (LRS); Sam Young, jr. (NWC). DB: Cooper Miller, sr. (LRS); Emmett McLaughlin, jr. (NWC); Brennick Soliday, sr. (Dav). Flex: Aaron Roberts, sr. (Lib). Ret: Hayden Melcher, sr. (LRS).

Northeast 1B North

Offensive MVP: Dakatta Seymour, so. Inchelium. Defensive MVP: Kelly Kurtz, sr., Columbia (Hunters). Coach: Guy Stensgar, Inchelium.

Offense

First team: QB: Logan Thompson, jr. (Cur). RB: Jeremiah Saudeberg, so. (Spr). Logan Link, sr. (Sel); Mateo Morado, jr. (Col); Waylan Brisbane, jr. (Cur). WR: Duke Finley, sr. (Inc); JR Phillips, so. (Inc). OL: Tyler Hair, sr. (Cur); Kory Enyeart, jr. (Sel); Ryan Finley, sr. (Inc). AP: Michael Feist, sr. (Cur).

Second team: QB: Dawson Baribault, so. (Nor). RB: Kelly Kurtz, sr. (Col); Joey Beardslee, jr. (Nor); Joey Moss, sr. (Col); Tyee Finley, so. (Inc). WR: Teomeko Cates, jr. (Spr); Danny Searson, fr. (Nor). OL: Elijah Creach, sr. (Nor); Cade Bradshaw, so. (Inc); Raedin Apodaca, jr. (Col).

Hon. mention: QB: Austin Paladin, sr. (Col); Silas Petrich, sr. (Sel). RB: Caden Wise, sr. (Spr). WR: Pete Beardslee, fr. (Nor); Luke Doyen, so. (Cur).

Defense

First team: DL: Conner Barkoloo, sr. (Spr); Kory Enyeart, jr. (Sel); Nathan Creach, jr. (Nor). LB: Ethan Johnson, sr. (Spr); Bruce Snaidman, so. (Nor); Francis Finley, jr. (Inc); Joey Moss, sr. (Col). DB: Duke Finley, sr. (Inc); Logan Thompson, jr. (Cur). AP: Logan Link, sr. (Sel).

Second team: DL: Tyee Finley, so. (Inc); Garrett Mason, sr. (Inc); Michael Fiest, sr. (Cur). LB: Waylon Brisbane, jr. (Cur); Mateo Morado, jr. (Col); Silas Petrich, sr. (Sel); Elijah Shull, jr. (Spr). DB: Danny Searson, fr. (Nor); Logan Ringstad, fr. (Cur).

Hon. mention: LB: Luke Doyen, so. (Cur).

Northeast 1B South

Offensive MVP: Collin Martin, sr., Odessa. Defensive MVP: Gage Starkel, sr., Odessa. Coach: Clark Pauls, Wellpinit.

Offense

First team: QB: Dru Becker, jr. (WCK). RB: Gage Starkel, sr. (Ode); Jeffrey Moyer III, sr. (Wel); Preston Michael, so. (WCK); Corbyn Neilsen, so. (Ode). WR: Colin Hughes, sr. (Wel); Kallen Maioho, so. (WCK). OL: Dakota Steward, jr. (Ode); John Pierce, jr. (ACH); Carter Hughes, so. (Wel). AP: Smokey Abrahamson, sr. (Wel); Carter Pitts, so. (ACH).

Second team: QB: Smokey Abrahamson, sr. (Wel). RB: Andrew Moyer, so. (Wel); Luke Wardrop, sr. (Cus). WR: Zane McMillan, jr. (Ode); Grant Denison III, jr. (Wel). OL: Adam Oates, jr. (WCK); Chad Strebeck, jr. (Ode); Uriah Tonasket, sr. (Wel).

Hon. mention: QB: Carter Pitts, so. (ACH). OL: Tristen Wood, sr. (ACH); Rodney Haynes, sr. (Cus); Russell Dillon, sr. (Wel); Everett Wood, jr. (ACH); Conner Straugh, sr. (Rep).

Defense

First team: DL: Dakota Steward, jr. (Ode); John Pierce, jr. (ACH); Carter Hughes, so. (Wel); Tucker Walker, so. (Ode). LB: Carter Pitts, so. (ACH); Corbyn Neilsen, so. (Ode); Colin Hughes, sr. (Wel); Andrew Moyer, so. (Wel). DB: Collin Martin, sr. (Ode); Preston Michael, so. (WCK); Kallen Maioho, jr. (WCK). AP: Chad Strebek, jr. (Ode); Bode Seymour, jr. (Cus).

Second team: DL: Adam Oates, jr. (WCK); Jeffrey Moyer III, sr. (Wel); Rodney Haynes, sr. (Cus). LB: Chad Strebeck, jr. (Ode); Lanny Strozyk, sr. (WCK); Jaxon Baergen, jr. (ACH). DB: Cody Allsbrook, sr. (ACH); Kaden McCrea, jr. (Wel); Bode Seymour, jr. (Cus).

Hon. mention: DL: Russell Dixon, sr. (Wel); Luke Wardrop, sr. (Cus); Conner Straugh, sr. (Rep). LB: Michael Tavares, sr. (Cus); Grayson Beal, so. (ACH).

VOLLEYBALL GSL 4A/3A

MVP: Lani Ama, sr., Mt. Spokane. Coach: Laurie Quigley, Mt. Spokane.

First team: OH: Corinne Westby, sr. (Rid); Lilli Etter, jr. (GP); Cassie Moeller, sr. (Mea); Maggie Degenhart, sr. (MtS); Allie Ferrin, jr. (Uni); Ellie DeAndre, jr. (LC). MH: Danikah Johnson, sr. (Mea). S: Lani Ama, sr. (MtS); Brielle Wilson, jr. (Mea); Kate Palelek, sr. (GP).

Second team: OH: Jillian Davis, jr. (MtS); Maddie Finnegan, jr. (GP); Stephanie Leach, sr. (NC); Kennedy Smith, jr. (Fer); Julianne Hemphill, jr. (Rid). MH: Navi Islam-Zwart, sr. (Che). MB: Kelsie Delp, sr. (NC). L: Mia Oty, jr. (Fer); Willow Almquist, sr. (MtS); Makayla Hickman, jr. (Rid).

Hon. mention: OH: Abby Graves, jr. (LC); Lainey Calvary, jr. (Uni). MB: Emma Hutchinson, jr. (Fer). S: Haleigh Ghering, jr. (Che). L: Olivia Paul, jr. (Mea); Madison Joswick, so. (CV).

GSL 2A

MVP: Abbey Flerchinger, jr., Shadle Park. Coach: Amy Gipe, Rogers.

First team: OH: Margot Keane, sr. (Pul); Kendall Focht, so. (WV). MB: Sophie Armstrong, jr. (Pul). DS: Sophia Crone Johnson, so. (SP). L: Lily McNannay, jr. (Pul). S: Maddie Kaufman, sr. (Cla).

Second team: OH: Leila Brown, sr. (Pul); Kaiden Davis, jr. (EV); Hailey Colyar, fr. (WV). MB: Chiara Salvaterra, sr. (SP). L: Haylie Steel, so. (SP); Leah Copeland, jr. (Cla). S: Gabby Oliver, jr. (Pul).

Hon. mention: OH: Rilee Smith, sr. (WV); Kenzi Johnson, sr. (SP). MB: Lina Fairbanks, sr. (EV); Macy Osborn, so. (WV); Teagan Schroeder, fr. (SP). S: Liz Flahavin, sr. (EV).

Northeast 1A

MVP: Ava Semprimoznik, jr., Freeman. Coach: Jacy Nailor, Colville.

First team: OH: Aspyn Reed, so. (Fre). OS: Camryn Chapman, so. (DP); Rylie Spring, sr. (ML). O: Gabriella Rodriguez, sr. (Lak); M: Jordyn True, sr. (Col). DS: Olivia Campbell, sr. (Fre).

Second team: OH: Bayley Benson, sr. (Col). O: Avery Haff, jr. (Lak). MB: Kate Schneider, jr. (Fre). M: Chiche Okemgbo, jr. (ML). S: Emma Oergel, jr. (Riv). D: Ailahni Mae Voloria, sr. (ML). L: Ruby Robison, sr. (DP).

Northeast 2B

MVP: Taylor Galbreath, sr., Lind-Ritzville/Sprague. Coach: Cari Galbreath, LRS.

First team: Ellie Denny, sr. (Lib); Kendall Denny, so. (Lib); Megan Melcher, jr. (LRS); Lauren Moody, sr. (UCA); Madison Threadgill, jr. (UCA); Hadlie Kaiser, sr. (StG); Coalie Whitman, sr. (Rea); Jaisha Gibb, sr. (Col); Lauryn York, jr. (Col); Brynn McGaughy, so. (Col).

Second team: Brooke Redder, jr. (Lib); Devyn Cook, so. (Lib); Zoe Galbreath, fr. (LRS); Saige Galbreath, fr. (LRS); Makayla Wheeler, sr. (Aso); Sidney Folkenberg, sr. (UCA); Justine Flett, sr. (Rea); Morgan Barnett. sr. (NWC); Hailey Demler. jr. (Colfax); Bailey Fuller, sr. (Che).

Northeast 1B North

MVPs: Lindsey Short, sr., Republic; Belle Stark, sr., Northport. Coach: Shy Guglielmino, Northport.

First team: OH: Macey Singer, sr. (Cur); Emma Lena Baker, jr. (Cur); Hailey Peone, so. (Inc); Elizabeth Young, sr. (Nor). MH: McKenzie Malcolm, sr. (Nor). S: Olivia Corcoran, jr. (Nor); Jocelyn Watson, jr. (Rep). Hon. mention: Isabela Finley (Inc); Olivia Stark (Nor).

Northeast 1B South

MVPs: Macey Gines, sr., Springdale; Audrey Wellhausen, sr., Springdale. Coach: Kristi O’Rourke, Valley Christian.

First team: OH: Kylie Erickson, sr. (Spr); MH: Natalie Evers, jr. (ACH); Hayden Schuh, jr. (Ode); Melanie Alexeyenko, sr. (VC); Kaidyn Maioho, so. (WCK). S: Melloney Deife, jr. (Ode). L: Beth Okamoto, jr. (ACH). Hon. mention: Prairie Parrish (ACH); Danea Norman (Wel); Karsen Brashears (WCK).

Southeast 1B

MVP: Gianna Anderson, sr., Oakesdale. Coach: Jenn Johnson, St. John-Endicott/LaCrosse.

First team: OH: Jessie Reed, sr. (Oak). MH: Kaitlyn Hough, jr. (SJEL); S: Payton Davis, jr. (Oak); Addisen Becker, sr. (SJEL); RS: Kendall Dixon, sr. (Pom).

Second team: OH: Samantha Holling, jr. (Oak); Hailee Brewer, jr. (Pom); Taylor Gilbert, so. (Pom). MH: Marilla Hockett, sr. (Oak). OPP: Brieyn Henley, jr. (Oak); L: Cami Larsen, jr. (SJEL); Chase Caruso, sr. (Pom).

GIRLS SOCCER GSL 4A/3A

Offensive MVP: Jennah Wanner, so., Gonzaga Prep. Defensive MVP: Liz Terrill, sr., Mead. Coaches: Casey Curtis, Mead; Johnny Bartich, Gonzaga Prep.

First team: F: Preslie Young, jr. (Rid); Emily Todd, sr. (NC); Cami Hattenburg, sr. (MtS). M: Tess Keyes, jr. (GP); Teryn Gardner, jr. (Mea); Bre Koscielski, jr. (MtS). D: Keagan Austin, jr. (GP); Karlee Whitehead, sr. (MtS); McKinley Ullman, sr. (Uni); Caeli Dorney, sr. (LC). G: Peyton Dixon, sr. (GP).

Second team: F: Alex Miller, jr. (Che); Cadence Peroff, sr. (Fer); Reese Walker, sr. (Mea). M: Sofia Alfaro, jr. (LC); Natalie Thompson, so. (Rid); Nora Watson, sr. (GP). D: Emersyn Heuett, sr. (Che); Addy Litscher, sr. (GP); Andie Reeves, sr. (Mea); Romy Robison, sr. (Rid). G: Mia Speir, jr. (Mea).

Hon. mention: F: Bella Longo, jr. (Uni); Faith Shaw, sr. (LC); Kaiti Low, sr. (Che); Kami Ellis, jr. (MtS). M: Quinn Mueller, fr. (Rid). Shelby Hubble, sr. (Uni). D: Molly Heinen, fr. (LC); Raelene Guerrero, sr. (NC). G: Mallory Olson, fr. (CV); Myann Johansen, so. (Fer); Aubree Carpenter, jr. (Uni).

GSL 2A

Offensive MVP: Hannah James, sr., Pullman. Defensive MVP: Molly Fisher, sr., West Valley. Coach: Doug Winchell, Pullman.

First team: F: Ashlyn Chase, so, (WV); Jenna Howe, fr. (WV); Kyleigh Archer, sr. (SP). M: Rebecca Skinner. so. (Cla); Sienna Newhouse, jr. (Cla); Vanna Chun, sr. (Pul). D: Abbie Sicilia, sr. (WV); Alivia Swaney, sr. (EV); Genesis Willis, jr. (WV); JoeAnna Avila, sr. (Rog); Taryn Demers, sr. (Cla).

Second team: F: Hayden Anderson, fr. (EV). M: Abby Moore, fr. (EV); Alene Itani, sr. (Pul); Aylen Littleworth, sr. (WV); Gracey Albers, sr. (SP); Keely Franklin, jr. (Pul). D: Anastacia Thompson, jr. (WV); Aubree Cobos, jr. (Pul); Brielle Ripley, so. (Cla). G: Eloise Teasley, jr. (Cla); Lylliana Wise, sr. (Rog).

Hon. mention: F: Mariya Johnson, jr. (Cla). M: Jade Lipscomb, so. (SP). D: Lexi Henry, so. (SP).

Northeast 1A

Offensive MVP: Ayanna Tobeck, jr., Lakeside. Defensive MVP: Grace Martinson, sr., Deer Park. Coach: Wayne Farris, Lakeside.

First team: F: Ella Carnahan, sr. (DP); Aubrey Gregory, so. (Fre); Kalista Malone, so. (Col); Kali Brown, sr. (Riv). M: Makayla Werner, sr. (Fre); Alena Cochran, so. (Fre); Brooklyn Dryden, sr. (DP); Kaelyn Malone, sr. (Col); Brooklyn More, fr. (Lak). D: Tavyn Myhren, sr. (Lak); Meliah Servatius, jr. (Lak); Alayna Demir, jr. (DP); Rowan McGarity, so. (Fre); Rylee Saguid, so. (Riv). G: Hannah Krantz, sr. (DP); Kaylyn Randazzo, sr. (Lak); Emily Hoffman, so. (New).

Northeast 2B

Coaches: Monty Soliday, Davenport; Logan Georgeadis, St. George’s; Heaven Beraducci, Reardan.

First team: Noelle Raczykowski (Rea); Carsyn Gildehaus (StG); Claire Wichman (NWC); Glenna Soliday (Dav); Margreit Galow (StG); Makenzie Ritchie (NWC); Elise Cox (Rea); Katherine Gunn (StG); Savanna Briceno (StG); Addy Fazio (NWC); Georgia Crockett (NWC); Madelyn Chaney (NWC).

Hon. mention: Regan Thomas (StG); Paityn Kyle (NWC); Lena Waters (Dav); Kyla Riddle (NWC); Lexi Cormier (Dav).

BOYS SOCCER

Northeast 2B/1B

First team: Ben Sudlow (StG); Brandon Caro (Pre); Connor Castleman (WWV); Duran Downes (UCA); Hector Garcia (Pre); Isaac Acker (UCA); Jacob Fry (RC); Jonas Thermitus (UCA); Liam Wagner (MLC); Logan Roy (RC); Pelayo Zalba (StG); Robert DeForest (StG); Spencer Shipowick (UCA); Tanner Lowe (UCA); Tanner Watkins (StG); Vicente Garcia (Pre).

BOYS CROSS COUNTRY GSL 4A/3A

Coach: Scott Daratha, Mt. Spokane.

First team: Evan Bruce, sr. (LC); Noah Holden, sr. (Mea); Kade Brownell, so. (MtS); Parker Westermann, so. (MtS); Ben Smith, sr. (MtS); Calvin Hilton, so. (Che); Jonathan Lieb, sr. (Mea); Charles Ledwith, sr. (LC); Jacob Marchesseault, sr. (Mea); Matt Conrad, sr. (MtS).

Second team: Ben Sonneland, sr. (MtS); Graham Cleveland, sr. (GP); Brayden Martin, so. (Che); Harper Churape, so. (LC); Adam Estock, sr. (Che); Braeden Vlasak, sr. (LC); Shane Johansen, sr. (Fer).

Hon. mention: Colin Wright, sr. (CV); Luke Decker, sr. (GP); Jaedon Phillips, so. (Mea); Ethan Martin, fr. (Che); Peyton Lemmon, jr. (Fer); Luke Ranson, sr. (GP); Micaiah Aden, jr. (NC).

GSL 2A

Coach: Shawn Howard, Shadle Park.

First team: Tony Belko, jr. (WV); Luke Hammond, sr. (SP); Kenton Bell, so. (WV); Cy Hulen, sr. (SP); Abraham Little, jr. (SP); Peter Jobson, jr. (Pul); Donavan Brown, jr. (EV); Raul Najera, sr. (Pul); Mark Tadzhimatov, sr. (Cla); Henry Lohstroh, jr. (WV).

Second team: Leonardo Hoffman, jr. (Pul); Kolby Uhlenkott, sr. (Pul); Lucas Reynolds, so. (SP); Brendan Doumit, sr. (Pul); Noah Moulton, jr. (SP); Parker Simpson, so. (WV); Alessandro Ferraris, sr. (SP).

Hon. mention: Derek Esvelt, jr. (WV); Kieran Hampson, sr. (Pul); Spencer Sheffler, so. (EV); Caden Hoskinson, fr. (WV); Lucas Mooney, sr. (Pul); Brian McKenzie, so. (WV); Corbin Juarez, so. (SP); Evan Deangelo, jr. (SP).

Northeast 1A

MVP: Reid Hedrick, sr., Medical Lake. Coach: Gene Blankenship, Medical Lake.

First team: Barrett Poulson, jr. (Fre); Hayden Blank, sr. (Lak); Chris Miller, jr. (Lak); Cade Spencer, jr. (Riv); Derek Dunlop, sr. (Lak); Drew Darnold, sr. (Lak); Elijah Seiffert, sr. (Lak); Garrett Russell, so. (Lak); David Parker, fr. (Riv); Nakai Ornelas, so. (ML); Hector Gomez, so. (ML); Garrett Montney, so. (ML); Ben Walter, sr. (Lak).

Northeast 2B/1B

First team: Benjamin Morales (StG); Cole Foster (Che); Jaeger Jacobsen (Dav); Zane Edwards (KF); Ty Crockett (Che); Hrair Garabedian (StG); Mitchell Hanegan (Lib); Blake Foster (Che); Nathaniel Pranter (NWC); Finn Horsted (StG).

GIRLS CROSS COUNTRY GSL 4A/3A

Coach: Andy Sonneland, Mt. Spokane.

First team: Nicole Bissell, sr. (CV); Charlotte Pedersen, sr. (MtS); Charlotte Cullen, jr. (Mea); Raegan Borg, jr. (Mea); Kendall Carter, sr. (NC); Bridget Burns, sr. (LC); Katie Lubbe, so. (LC); Ella Swanson, sr. (LC); Jane Wycoff, fr. (MtS); Elle Vanning, jr. (Mea); Caitlin Shaffer (wheelchair); fr. (Che).

Second team: Chloe Nelson, fr. (Uni); Kyla Roberts, fr. (Uni); Alivia Bruno, sr. (Rid); Samantha Habegger, sr. (Che); Olivia Ferraro, sr. (Mea); Libby Roberts, so. (Uni); Lily Nielsen, jr. (CV).

Hon. mention: Hannah Ward, so. (Che); Karlee Pope, jr. (Che); Charlotte Burns, so. (LC); Brianna McKell, fr. (MtS); Holly Meadows, sr. (CV); Makena Krauss, fr. (GP); Darla Kelly, fr. (Fer).

GSL 2A

Coach: John Moir, West Valley.

First team: Logan Hofstee, jr. (EV); Roxanne Frederickson, sr. (WV); Abby Crossley, sr. (EV); Abigail Hulst, sr. (Pul); Hadassah Duff, so. (WV); Quincy Andrews, fr. (WV); Shahad Akasha, so. (Pul); Mikoto Grimm, sr. (Cla); Ruth Metge, sr. (EV); Ellabelle Taylor, sr. (Rog).

Second team: Reighley Cabral, so. (SP); Jayden Reese, so. (WV); Kenzie Bushnell, so. (WV); Lydiah Young, so. (SP); Alison Hathaway, so. (Pul); Donalda Brantly, jr. (Rog); Erin Tolleson, sr. (Pul).

Hon. mention: Mikaylah Bays, so. (SP); Copperlyn Gannon, fr. (WV); Lillianna Weaver, so. (SP); Savannah Taylor, fr. (Rog); Camryn Petersen, fr. (EV); Rachel Metge, so. (EV); Natalie Lohstroh, so. (WV); Stella Helms, jr. (SP).

Northeast 1A

MVP: Sadie Meyring, so., Lakeside. Coach: Steve Olson, Lakeside.

First team: Kayla Ramsey, sr. (ML); Layne Lathrop, sr. (DP); Jenna Castro, sr. (ML); Zadi Zier, fr. (Col); Lily Jones, sr. (Fre); Mikayla Buckley, sr. (Lak); Tea Simonson, fr. (Lak); Eliza Fazzari, fr. (Col); Olivia Divine, fr. (Lak); Maris Vernon, fr. (Fre); Jillian Owen, fr. (Lak); Kaylee Dennler, fr. (ML); Jasmine Cruz, sr. (ML).

Northeast 2B/1B

Josie McLaughlin (StG); Bella Buckner (StG); Allie Robertson (NWC); Josie Wynecoop (Dav); Angelina Widman (Lib); Kala Reaves (StG); Sarah McGaffey (Rep); Clara Witmer (StG); Melissa Walker (VC); Melanie Bineau (Rep).

SLOWPITCH SOFTBALL GSL 4A/3A/2A

MVP: Maliyah Mann, jr., University. Coach: Matt Connor, University. Assistant: George Bell, Shadle Park.

First team: P: Grace Melcher, sr. (CV); Katelin Terry, jr. (Fer). C: Jordan Bailey, jr. (Uni); Natalie Willmon, so. (Rid). INF: Campbell Brose, jr. (Mea); Mia Sebesta, sr. (NC); Olivia Boures, sr. (LC); Jessica Waters, sr. (MtS); Jamie Olsen, sr. (Rog); Emma Myers, so. (Rid). OF: Jaycee Coffield, fr. (Mea); Alana Tomayko, sr. (Mea); Madison Saty, sr. (CV); Olivia Warrick, jr. (Rid); Alexis Bell, sr. (SP); Kaidyn Howard, jr. (Uni). UTL: Natalie Singer, jr. (Uni). EP: Tayla Eliason, sr. (Uni).

Second team: P: Charley Palm, sr. (Rid); Autumn Hibbs, sr. (Uni). C: Peyton Bischoff, jr. (MtS); Jenna Garrett, so. (Mea). INF: Abby Watkins, jr. (Uni); Katie Travis, jr. (Uni); Avery Erickson, sr. (MtS); Makenzie Morris, fr. (MtS); Ella Bendele, fr. (CV); Sydney Wysocki, so. (GP). OF: Reese Jones-Ross, so. (GP); Jillian Hatch, jr. (LC); Mia Ashcroft, so. (Che); Gracie Boe, sr. (MtS); Sierra Fischer, sr. (CV); Lauren Huettl, jr. (CV); Jayden Villanueva, sr. (Mea). UTL: Charlie Stern, jr. (Mea). EP: Sophia Carpenter, so, (Mea).

Hon. mention: P: Alyvia Huffman, so. (Che); Grace Shirley, jr. (GP); Whitney Browning, sr. (MtS); Elayna Cheney, jr. (Mea); Ella Branson, sr. (LC). INF: McKenzie Ervin, sr. (EV); Sydney Petersen, sr. (EV); Brie Whitcomb, sr. (SP); Emma LaRue, sr. (Fer); Hailey Orton, so. (Fer); Samantha Mowery, sr. (Rid); Savannah Smith, sr. (Rid); Lilley Triplett, so. (Rid); Carolyn Tyson Guess, sr. (Mea); Sofia Morales, jr. (CV); Ayla Hansen, so. (CV). OF: Angie Metzner, jr. (EV); Elliana Thompson, so. (Rid); Margaret Carvo, jr. (Rid); Dellany Torres, so. (Che); Averie Hurley, sr. (Uni); Destanie Startin, fr. (Mea); Cadence Hyndman, so. (Fer).

SWIMMING GSL 3A/2A

MVP: Brigid Dinnen, fr., East Valley. Coach: Eric Chung, Pullman.

First team: Codi Thomas, jr. (Pul); Nelia Peng, so. (Pul); Lauren Howe, so. (Che); Poppy Edge, so. (Pul); Makayla Dougherty, so. (Clk); Bree Myers, so. (Pul).

Second team: Joyalise O’Dell, so. (Che); Estelle Uberuaga, jr. (Pul); Maile Sandberg, fr. (Pul); Meghan Mix, sr. (ML); Kiara Donolo, so. (Pul); Keira Frichette, fr. (Pul).